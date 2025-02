Ausblick auf 2027 Darauf können wir uns bei der Heim-WM freuen Stand: 02.02.2025 22:28 Uhr

Das beste Team aller Zeiten. Die deutschen Handballer wollen Gold holen. Die Hallen werden voll. Worauf wir uns bei der WM 2027 in Deutschland freuen können.

Von Julie Bärthel

Nach der WM ist vor der WM - und die nächste findet 2027 in Deutschland statt. Klar, bis dahin ist 2026 noch eine EM in Dänemark, Norwegen und Schweden zu spielen. Aber die Heim-WM wirft trotzdem bereits ihre Schatten voraus. Märchen von 2025 sollen ihre Fortsetzung finden, das DHB-Team will sich steigern, auch organisatorisch wird einiges anders laufen als in diesem Jahr. Die Handballwelt freut sich bereits: "Volle Arenen, tolle Fans, ich kann es kaum abwarten dort zu spielen", sagte Dika Mem am Sonntag zur Sportschau.

Das beste Team aller Zeiten?

Sie sind die Gejagten, seit dann schon zehn Jahren: Die dänischen Handballer feierten am Sonntag ihren vierten WM-Titel in Folge und sind seit unglaublichen 37 WM-Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage war 2017 im Achtelfinale gegen Ungarn. "Das ist nicht nur die beste dänische Mannschaft, das ist die beste Nationalmannschaft aller Zeiten", sagte Rasmus Lauge nach dem WM-Erfolg. "Wir sind schwer zu schlagen", grinste Mathias Gidsel.

Dänemark feiert den vierten WM-Titel in Folge

Die dänischen Stars sind weiter im besten Handballer-Alter. Mit Gidsel (25 Jahre), Simon Pytlick (24) und Emil Nielsen (27) werden die drei großen Eckpfeiler der Mannschaft in zwei Jahren noch erfahrener und abgezockter sein. Und sogar noch besser? Dänemarks Handball wird auch 2027 wieder ein Highlight sein - und jede Serie muss irgendwann reißen...

Gislasons letztes Turnier

Die Art und Weise, wie Dänemark durch das Turnier marschierte, ließ die 30:40-Pleite der Deutschen gegen den späteren Weltmeister wieder ein klein wenig besser aussehen. Bis zur Weltspitze fehlte in diesem Jahr aber einiges, 2027 will der DHB dort endlich wieder ankommen. Von Bundestrainer Alfred Gislason werden Fortschritte erwartet, etwa bei der EM 2026, damit er wie geplant mit der Heim-WM abtreten kann.

Regisseur und Trainer: Juri Knorr und Alfred Gislason

Für den dann 67-jährigen Isländer wäre es der Abschluss seines großen Lebenswerks, wenn er die deutsche Mannschaft, die er mit vielen jungen Spielern bestückte, zu einer Goldmedaille führen könnte. Mit Knorr (24 Jahre), Uščins (22), Köster (23) und auch Späth (21) sind viele Leistungsträger noch am Anfang der Karriere, auch Lichtlein (22), Grgić (21) und Fischer (21) ließen ihr Talent erkennen. Sie alle werden mehr Erfahrung in der Bundesliga und Champions League benötigen, um auf der WM-Bühne performen zu können.

Das neue Gesicht der Weltspitze

Eine junge, talentierte Mannschaft, die mehr Erfahrung haben wird - das gilt auch für Portugal. Die Südeuropäer verpassten gegen Rekordweltmeister Frankreich hauchdünn die historisch erste Medaille, entzückten aber viele Handballfans weltweit im Laufe des Turniers. "Es war eine unglaubliche Bereichung, wie diese Mannschaft aufgetreten ist", sagte ARD-Experte Johannes Bitter. "Auch wenn bis zur Spitze etwas fehlte."

Die Zukunft des portugiesischen Handballs: Francisco und Martim Costa

Den bis zum Finalwochenende überragenden Costa-Brüdern merkte man in den entscheidenden Partien gegen Weltklasse-Mannschaften wie Dänemark und Frankreich etwas den Kräfteverschleiß an. Wie ein Körper auf neun Spiele binnen 20 Tagen reagiert, weiß das Duo nun. Mit dem erfahrenen Trainer Paulo Pereira wird die Mannschaft sich bis 2027 weiterentwickeln, im Tor gibt es mit Diogo Marques (20) ein weiteres großes Talent. "Ich glaube daran, dass ich mit Portugal eine Medaille gewinnen kann", sagte Francisco Costa nach dem Spiel um Platz drei. "Wir können bei jedem Turnier so weit kommen."

Noch ein Märchen?

Noch während der WM 2025 hat eine Personalentscheidung für mächtig Aufsehen in der Handball-Welt gesorgt, vor allem in Deutschland. Der frühere Vizepräsident des Deutschen Handballbundes Bob Hanning übernimmt die italienische Nationalmannschaft. "Die Weltmeisterschaft hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt", sagte Hanning. Stimmt: Italien überraschte positiv mit drei Siegen und dem Einzug in die Hauptrunde.

Guter Dinge: Bob Hanning bei seiner Vorstellung in Oslo

Der 56-Jährige soll einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben haben, die Italiener denken im Zyklus der Olympiade bis zum olympischen Turnier 2028. Damit könnte Hanning, der auch weiter Geschäftsführer des deutschen Vizemeisters Füchse Berlin bleibt, bei der Handball-WM 2027 in Deutschland auf der Trainerbank sitzen - vorausgesetzt Italien qualifiziert sich für das Turnier. Ein ungewöhnliches Bild, eines der Gesichter des deutschen Handballs plötzlich in Farben der Azzurri zu sehen.

Volle Hallen und gute Stimmung

Grandiose Stimmung während der EM 2024 in der Lanxess Arena in Köln

Eine These, die schon jetzt feststeht: Die nächste WM wird nicht wieder durch mangelndes Zuschauerinteresse in die Kritik geraten. Die Arenen in München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln (Endspielort) werden voll sein - wie schon bei der EM vergangenes Jahr. "Das war das beste Turnier, bei dem ich je war", sagte Luka Karabatic am Sonntag. "Egal, welches Team spielte, die Arena war voll. Die WM 2027 in Deutschland ist für mich das perfekte Setup!"