Gegen Dänemark Heftige Niederlage für deutsche Handballerinnen Stand: 27.10.2024 17:33 Uhr

Deutschlands Handballerinnen haben zum Abschluss des Golden-League-Turniers im norwegischen Larvik eine klare Niederlage und damit einen Dämpfer in ihrer EM-Vorbereitung kassiert.

Einen Tag nach der starken Leistung gegen Ex-Weltmeister Niederlande unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch dem EM-Dritten Dänemark 19:34 (6:16). Damit konnte das DHB-Team seinen bis dahin guten Eindruck beim Härtetest-Dreierpack gegen Top-Gegner nicht bestätigen.

Am Donnerstag hatte Deutschland beim 30:32 gegen Olympiasieger Norwegen lange überzeugt und am Samstag beim 27:23 gegen die Niederländerinnen viel Selbstvertrauen getankt.

Bölk: "Zu viele einfache Fehler"

"Der Angriff war nicht das, was wir in den ersten beiden Spielen gezeigt haben und was wir auch heute auf die Platte bringen wollten. Es waren zu viele einfache Fehler, was die Däninnen zu Kontern eingeladen hat" , sagte Kapitänin Emily Bölk: "In der zweiten Halbzeit standen wir in der Abwehr besser, aber insgesamt war es nicht so, wie wir das Turnier abschließen wollten. Aber aus den ersten beiden Spielen konnten wir viel Positives mitnehmen."

Davon war aber am Sonntag vor 1500 Zuschauern in der ersten Halbzeit wenig zu spüren, vor allem im Abschluss zeigte das Gaugisch-Team Schwächen - nur sechs von 19 Würfen landeten vor der Pause im Tor, darunter zwei Siebenmeter. Die Däninnen trafen bei 24 Versuchen 19-mal.

Dänemark viel zu stark

In der zweiten Halbzeit lief es über weite Strecken ähnlich, Dänemark war mindestens eine Klasse besser. Für das deutsche Team, das auf die angeschlagenen Viola Leuchter und Mareike Thomaier verzichten musste, waren Annika Lott und Jenny Behrend mit je fünf Treffern die besten Werferinnen.

Bei den Däninnen kam Kristina Jörgensen auf acht Tore. Auf dem Weg zur EM in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) hatten sich die DHB-Frauen durch die Partien in Norwegen mehr Wettkampfpraxis gegen absolute Spitzenteams erhofft, um auf der großen Bühne endlich entscheidend mit in den Medaillenkampf einzugreifen.

Vorbereitung auf die Europameisterschaft

Bei Olympia (Aus im Viertelfinale) war dieses Vorhaben fehlgeschlagen - das Match gegen Dänemark offenbarte noch einen gehörigen Abstand zu Teilen von Europas Elite.

Bei der Europameisterschaft bekommt es Deutschland in der Vorrunde in Innsbruck neben den Niederlanden mit der Ukraine und Island zu tun. Am 18. November startet Gaugisch die finale Phase der Vorbereitung - dazu zählt auch die Generalprobe gegen EM-Gastgeber Österreich am 24. November in der Olympiahalle Innsbruck.