Trainingslager und Testspiele Deutschlands Fahrplan bis zur Handball-WM Stand: 13.12.2022 22:58 Uhr

Deutschlands Handballer starten im neuen Jahr in Hannover in die WM-Vorbereitung - inklusive Testspiel-Doppelpack.

Für Deutschlands Handballer wird das Jahr 2023 mit einer WM-Reise nach Polen und, wenn es richtig gut läuft, in Schweden beginnen. Im polnischen Kattowitz trägt das DHB-Team seine Vorrunde und, sofern sie noch dabei ist, auch die Hauptrunde aus. Das Viertelfinale wäre in Danzig und erst für das Halbfinale ginge es möglicherweise ins schwedische Stockholm - wo auch das Finale stattfindet.

Den Start hat diese Reise aber in Hannover. Dort treffen sich die Nationalspieler und das Trainerteam um Alfred Gislason an Neujahr, bevor am Folgetag der erste Teil des Trainingslagers so richtig beginnt.

Testspiele gegen Island

Für die Härtetests hat sich der DHB Island als Sparringspartner ausgesucht. "Island ist der ideale Testspielgegner", sagte Gislason. "Sie werden uns alles abverlangen und uns vor Probleme stellen. Dann werden wir sehen, woran wir bis zum ersten WM-Spiel noch arbeiten müssen." Die Termine für die Testspiele: 7. Januar um 16 Uhr in Bremen und 8. Januar um 15.30 Uhr in Hannover.

Anschließend folgt der zweite Teil des Trainingslagers in Barsinghausen bei Hannover, bevor am 12. Januar die Reise nach Kattowitz ansteht. Dort trifft das DHB-Team am 13. Januar um 18 Uhr zum WM-Auftakt auf Katar.

Gislason muss Kader verkleinern

Bis zum Morgen dieses Spiels muss Gislason seinen Kader noch auf 18 Spieler reduzieren. Aus dieser Runde kann er dann für jede WM-Partie 16 Spieler nominieren.

Aktuell finden sich 35 Namen auf der erweiterten Kaderliste. Diese Spieler sind dann auch potenzielle Nachrücker, denn während der WM sind bis zu fünf Wechsel möglich.

Deutschland Fahrplan bis zum WM-Start Wann? Was? Wo? 01.01.2023 Beginn 1. Trainingslager Hannover 07.01.2023, 16.00 Uhr Testspiel gegen Island Bremen 08.01.2023, 15.30 Uhr Testspiel gegen Island Hannover 09.01.2023 Beginn 2. Trainingslager Barsinghausen 12.01.2023 Ankunft in Polen Kattowitz 13.01.2023, 18.00 Uhr WM-Auftakt gegen Katar Kattowitz