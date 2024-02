Gemeinsam mit Frankreich Deutscher Handballbund bewirbt sich um WM 2029 und 2031 Stand: 16.02.2024 18:08 Uhr

Der Deutsche Handballbund richtet die WM 2027 aus, will aber mehr: Er bewirbt sich gemeinsam mit Frankreich um die Ausgaben 2029 und 2031.

Deutschland und Frankreich haben sich offiziell um die Handball-Weltmeisterschaften der Männer 2029 und 2031 beworben. Wie der Deutsche Handballbund bestätigte, reichte der DHB gemeinsam mit dem französischen Handball-Verband FFH am Freitag (16.02.2024) entsprechende Unterlagen beim Weltverband IHF ein. Die Entscheidung über die Ausrichtung der beiden Endrunden fällt am 16. April 2024.

"Sowohl in sportlicher als auch in organisatorischer Hinsicht haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, eine bemerkenswerte und professionelle Infrastruktur anzubieten - einschließlich der Spielstätten, Hotels und Reisen", ließen sich die beiden Verbandspräsidenten Andreas Michelmann (DHB) und Philippe Bana (FFH) in einer Pressemitteilung zitieren. Zugleich seien beide Nationen in der Lage, "eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen, dank der vielen begeisterten Handballfans, die an den Turnieren teilnehmen".

Die Schweiz nicht mehr dabei

Frankreich war bereits 1970, 2001 und 2017 Gastgeber von WM-Endrunden, Deutschland richtete in diesem Jahrtausend 2007 sowie 2019 gemeinsam mit Dänemark die Weltmeisterschaft aus. Zudem hat der DHB, der im Januar als erstes Land allein eine EM-Endrunde organisierte, bereits den Zuschlag für die WM 2027 sicher. Außerdem ist der DHB gemeinsam mit den Niederlanden Gastgeber der Frauen-WM 2025.

Die Absicht der Bewerbung, die das Ziel hat, nur eines der beiden Turniere auszurichten, hatte der DHB bereits im vergangenen Jahr beim "Tag des Handballs" in München kommuniziert. Damals war noch die Schweiz als dritte Nation im Bewerbungsprozess angedacht gewesen.

Konkurrenz aus Saudi-Arabien

Konkurrenz erwartet Deutschland unter anderem aus Saudi-Arabien, das wie Island (gemeinsam mit Dänemark und Norwegen) sein Interesse für die Ausrichtung einer der beiden Endrunden bekundet hat.

Nach der erfolgreichen Heim-EM will der DHB auch auf europäischer Ebene weiterhin als Gastgeber auftreten. Der Verband meldete im vergangenen Oktober sein Interesse an den EM-Endrunden 2030 und 2032 offiziell an. Die Bewerbungen müssen bis zum 1. Juni 2024 eingereicht werden, eine Entscheidung fällt Ende diesen Jahres.