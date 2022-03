Postoperative Komplikationen

Lungenembolie: Handball-Star Hansen außer Lebensgefahr

Stand: 23.03.2022, 10:08 Uhr

Der dreimalige dänische Welthandballer Mikkel Hansen fällt nach einer Venenentzündung und einer Lungenembolie für den Rest der Saison aus. Wie sein Verein Paris St. Germain am Dienstag (22.03.2022) bekannt gab, seien die Probleme unmittelbar nach der Rückkehr von einer Knie-Operation in Dänemark in der Vorwoche aufgetreten.