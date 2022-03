Gewinner direkt im Final-Four dabei

So außergewöhnlich hoch ist die Bedeutung des Achtelfinal-Duells mit Metz auch deshalb, weil der Sieger direkt ins Final-Four-Turnier Anfang Juni in Budapest einzieht. Denn der mögliche Viertelfinal-Gegner GK Rostov am Don aus Russland ist vom europäischen Verband aus dem Wettbewerb ausgeschlossen worden.

Die Aufgabe für die Borussia könnte schwieriger kaum sein. Gegner Metz beherrscht die französische Liga in dieser Saison nach Belieben: 19 Spiele, 19 Siege. "Das ist nicht nur ein Duell David gegen Goliath, sondern eher kleiner David gegen Goliath ", sagt BVB-Abteilungsleiter Andreas Heiermann.

Grace Zaadi, Handball Metz

Gerade erst hat sich Metz kurzfristig mit Olympiasiegerin Grace Zaadi verstärkt. Die Französin gehörte zuvor zur Mannschaft von Rostov, durfte wegen des Ausschlusses der russischen Mannschaft aber wechseln. In Dortmund kennen sie Zaadi nur allzu gut aus den Gruppenspielen gegen Rostov. 16 Tore gelangen der Französin in zwei Spielen gegen die Borussia.

Riesige wirtschaftliche Unterschiede

" Wir haben garantiert den geringsten Etat in unserer Vorrundengruppe. Für deutsche Verhältnisse sind die Bedingungen bei uns okay, im Vergleich zu den europäischen Topclubs aber Steinzeit ", wählt André Fuhr deutlich Worte. Dennoch hoffen die Dortmunderinnen auf ihre Außenseiterchance. " Wenn wir ausscheiden werden alle sagen, das war ja zu erwarten. Wenn wir aber weiterkommen, sind wir die Helden ", sagt Alina Grijseels.

Zum Hinspiel wird am Samstag um 18 Uhr in der Helmut-Körnig-Halle die wohl größte Kulisse erwartet, die die Borussinnen bei einem Heimspiel ihres Clubs je erlebt haben. Bis zu 2.500 Zuschauer dürfen dort dabei sein. Deshalb hat der Club mächtig die Werbetrommel gerührt. Auch Dortmunds Fußball-Star Erling Haaland hat eine Video-Botschaft veröffentlicht.

Extra-Brisanz

Eine pikante Extra-Brisanz bekommen die Spiele gegen Metz dadurch, dass beide Clubs normalerweise schon vor einem Jahr in den Play-Offs aufeinandergetroffen wären. Nach Corona-Fällen bei Metz entschied Abteilungsleiter Andreas Heiermann damals aber nicht anzutreten.

Aus Furcht davor, dass sein Team als Kontakt-Personen komplett in Quarantäne gemusst hätte. Das kostete Dortmund 10.000 Euro Strafe durch den Europäischen Verband plus eine sechsstellige Kaution, damit die Borussia im diesjährigen Championsleague-Wettbewerb überhaupt dabei sein durfte.

Als Sechste in ihrer Vorrundengruppe konnten die Dortmunderinnen in dieser Saison schon so manchen Gegner ärgern. Gegen Metz allerdings müssen die BVB-Spielerinnen gleich doppelt bestehen. Zunächst am Samstag daheim, genauso wie im Rückspiel eine Woche später in Metz. Doch als Belohnung winkt nicht weniger als der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.