analyse Taktische Tricks beim nächsten Gegner Aufgepasst, DHB: Die Gemeinheiten der Nordmazedonier Stand: 14.01.2024 08:37 Uhr

Gegen Nordmazedonien sind Deutschlands Handballer im zweiten EM-Spiel klarer Favorit. Doch die Mannschaft vom Balkan hat mehrere Taktik-Kniffe im Repertoire.

Von Robin Tillenburg (Berlin)

Was wäre gewesen, wenn Filip Kuzmanovski seinen Gegenstoß am Mittwochabend im Tor untergebracht hätte? Nordmazedonien erwischte Topfavorit Frankreich in der Anfangsviertelstunde völlig auf dem falschen Fuß. Die Franzosen hatten sich vermehrt in Einzelaktionen verzettelt, hatten Schwierigkeiten gegen die variable Deckung des Außenseiters, der immer mal wieder einen Abwehrspieler weit nach vorne zog und waren zudem mehrfach am starkem Torhüter Nikola Mitrevski gescheitert. Und in der eigenen Deckung fanden Nikola Karabatic und Co. gegen das Spiel mit dem zusätzlichen siebten Feldspieler der Nordmazedonier keinen Zugriff.

Gegen Frankreich unter Wert geschlagen

Beim Stande von 10:8 aus Sicht der Nordmazedonier scheiterte Kuzmanovski bei seinem Gegenstoß über die rechte Seite aber am herausschnellenden Bein von Frankreichs Torwart Remi Desbonnet. Der Wendepunkt. Die Franzosen nahmen daraufhin eine Auszeit, stellten um und fanden ins Spiel. Das Endergebnis fiel schließlich deutlicher aus als das Spiel über die volle Distanz tatsächlich war. 29:39 (13:17) hieß es am Ende.

Für die deutsche Mannschaft war dieses erste Spiel perfektes Anschauungsmaterial: Sie konnte sehen, wie man es gegen Nordmazedonien am Sonntagabend (14.01.2024, ab 20.25 Uhr hier in der Audio-Vollreportage) auf keinen Fall machen darf. Und das nicht nur die erste Viertelstunde lang. Beim Stand von 22:17 tief in Halbzeit zwei vergab Nordmazedonien erst einen Siebenmeter, warf im nächsten Angriff einen Pass unüberlegt ins Leere und das Spiel war endgültig gelaufen. Bis dahin hatte die Mannschaft, die vom ehemaligen Weltklassespieler Kiril Lazarov trainiert wird, mehr als ordentlich mitgehalten.

"Gegen die Franzosen haben sie zwischen drei verschiedenen Abwehrsystemen ständig gewechselt, damit müssen wir klarkommen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag.

Geduld, Disziplin und Umschaltspiel als potenzielle Schlüssel

Der Isländer dürfte in seiner Analyse aber auch gesehen haben, wie man die Nordmazedonier vor Probleme stellen kann. Frankreichs Spieler blieben in der Abwehr so geduldig und diszipliniert, dass die Nordmazedonier irgendwann zu sehr versuchten, ihre zwei Kreisläufer ins Spiel zu kriegen und deswegen immer wieder den Ball verloren - Frankreich schaltete fix um und das Unheil nahm seinen Lauf. So waren es logischerweise die beiden französischen Außen Hugo Descat und Dylan Nahi, die sieben bzw. sechs Treffer für Frankreich erzielten, während für Nordmazedonien der extrem wuchtige Kreisläufer Zharko Peshevski und Rückraumspieler Ivan Djonov auf sieben bzw. sechs Tore kamen.

Gegen dieses Spiel mit dem zusätzlichen Feldspieler, bei dem die Nordmazedonier den Torhüter zugunsten eines Angreifers herausnehmen und so vorne mit zwei Kreisläufern eine Überzahl herstellen, ist eben genau das gefragt: Geduld, Disziplin und eine klare Zuordnung in der eigenen Abwehr. Alles Punkte, die die Deutschen im ersten Spiel gegen die Schweiz hervorragend lösten - allerdings eben "nur" gegen die konventionellen sechs Gegenspieler.

Mannschaftlich geschlossen, mit vielen Gemeinheiten

Und neben der unangenehmen variablen Deckung, die die Nordmazedonier eben spielen, ist es vor allem diese "Unterzahl" gegen sieben Angreifer, die die deutschen Nationalspieler nennen, wenn sie über die Vorbereitung auf den kommenden Gegner sprechen. Nimmt man der Lazarov-Sieben dieses Mittel einigermaßen weg, wird sie im gebundenen Spiel fehleranfällig. "Es ist ein gefährlicher Gegner", warnt Gislason. "Wir müssen schnell zu unserer Linie finden, uns nicht ärgern lassen, den Kampf annehmen."

Nicht ärgern lassen von den Gemeinheiten, mit denen Nordmazedonien arbeitet. Sie müssen es so probieren, mit taktischer Variabilität, Physis und mannschaftlicher Geschlossenheit - denn die großen Stars sucht man im Kader vergeblich. Trainer Lazarov, Torhüter Borko Ristovski, Kreisläufer Stojance Stoilov oder Linksaußen Dejan Manaskov haben in den vergangenen Jahren alle ihre Karrieren beendet.

Der aktuelle Kader hat zwar mit Filip Kuzmanovski, Kreisläufer Peshevski sowie Filip Taleski und Torhüter Nikola Mitrevski durchaus Klasse im Aufgebot, aber eben nicht mehr diese Individualisten, die ein Spiel mal komplett an sich reißen können. Die beiden Portugal-Legionäre Mitrevski und der früher für die Rhein-Neckar Löwen aktive Taleski sind übrigens zwei von nur drei Spielern, die nicht in der Heimat ihr Geld verdienen.

Ein Sieg sichert wohl die Hauptrunde - eine Niederlage wäre fatal

Die Favoritenrolle liegt in dieser Partie in Berlin klar bei der deutschen Mannschaft, dessen sind sich die Spieler auch bewusst. Dass der Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen wird, betonen die Akteure aber auch alle brav bei jeder Gelegenheit. "Wir wissen, dass das eine gute Mannschaft ist und, dass wir unser bestes Spiel machen müssen, um das Spiel zu gewinnen", sagt auch Routinier Philipp Weber.

Ein Erfolg würde, die erwartete Niederlage der Schweiz gegen Frankreich vorausgesetzt, schließlich auch den Hauptrundeneinzug bedeuten. Bei einer Niederlage hingegen wäre das DHB-Team gegen Frankreich wahrscheinlich zum Punkten verdammt, um nicht auszuscheiden. Eine Situation, in die im deutschen Team sicherlich niemand geraten möchte.