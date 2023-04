Final Four im DHB-Pokal Rhein-Neckar Löwen düpieren Flensburg Stand: 15.04.2023 18:11 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen haben beim Final Four in Köln das erste Halbfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen und das Endspiel um den DHB-Pokal erreicht. Den Finalgegner ermitteln der SC Magdeburg und TBV Lemgo Lippe, die sich im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.

Angeführt von Juri Knorr düpierten die Mannheimer die SG Flensburg-Handewitt am Samstag (15.04.2023) mit 38:31 und greifen nach ihrem zweiten Pokal-Titel nach 2018.

Der überragende Knorr war bei der Premiere des Final-Four-Turniers in Köln vor knapp 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mit zehn Toren der beste Schütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze. Bei Flensburg glänzte der Däne Mads Mensah Larsen mit zehn Treffern.

Löwen besiegen Pokal-Fluch gegen Flensburg

Zum sechsten Mal in der 30-jährigen Geschichte des Final-Four-Turniers hieß die Paarung im Halbfinale Flensburg gegen Mannheim. Mit ihrem ersten Sieg besiegten die Löwen ihren Flensburg-Fluch und zerstörten zugleich eine beeindruckende Serie ihres Gegners: Seit vier Monaten (21 Pflichtspiele) hatte die SG zuvor nicht mehr verloren.

Schlüssel war neben Knorr eine stabile Deckung, aus der die Löwen insbesondere vor der Pause häufig zu Gegenstößen kamen. Das Hinze-Team agierte mit einer extrem hohen Intensität und stellte die im Vorfeld leicht favorisierten Flensburger damit vor große Probleme. Die Partie hatte immenses Tempo, nach 15 Minuten waren bereits 17 Treffer gefallen.

Löwen wie im Rausch, Frust bei Flensburg

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase spielten sich die Löwen zeitweise in einen Rausch. Mit einem 8:2-Lauf setzte sich der zweimalige deutsche Meister bis auf sechs Treffer ab (16:10/26.). Die Löwen profitierten dabei in der Offensive immer wieder von den klugen Abschlüssen und Zuspielen Knorrs, der zuletzt wie sein Team keine gute Form gezeigt hatte und sich wie verwandelt präsentierte. Dazu bewies der frühere Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer eine große Sicherheit.

Dass die Löwen mit vier Bundesliga-Niederlagen im Gepäck angereist waren, war in der stimmungsvollen Arena nicht zu spüren. Die Flensburger müssten "alles besser" machen, motzte Anführer Johannes Golla zur Pause am ARD-Mikrofon.

Dies gelang dem Team um Rückkehrer Jim Gottfridsson jedoch nicht. Die Löwen machten gnadenlos weiter: Nationaltorwart Joel Birlehm schraubte den Vorsprung mit einem Wurf ins leere Tore weiter hoch und brachte die Löwen-Fans in seinem Rücken zum Toben.

Magdeburg im zweiten Halbfinale gegen Lemgo Favorit

Im zweiten Halbfinale trifft der SC Magdeburg um 19 Uhr auf TBV Lemgo Lippe. Magdeburg ist gegen den Tabellendreizehnten der Bundesliga Favorit, Meister-Coach Bennet Wiegert gab sich dennoch demütig: " Wir wissen nicht, was uns in Köln erwartet, wir sind zum ersten Mal dort. An einem Final-Four-Wochenende kann alles passieren. Aber natürlich freuen wir uns, dabei zu sein und hoffen auch, erfolgreich zu sein. "

Magdeburg dürfte gewarnt sein: Die Ostwestfalen haben sich zu echten Pokal-Spezialisten entwickelt - und es zum dritten Mal in Folge ins Final Four geschafft.

In der Liga gingen beide Duelle in dieser Saison an Magdeburg, doch TBV-Coach Florian Kehrmann redete sein Team im WDR stark: " Das Final Four ist ein Wettbewerb für sich, die Karten werden völlig neu gemischt ." Kehrmann hofft dabei auf nordrhein-westfälischem Boden auch auf einen kleinen Heimvorteil: " Ich erwarte, dass ein Großteil der Zuschauer hinter uns stehen wird ."