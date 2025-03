Remis in der Handball-EM-Qualifikation Deutschland verspielt klare Führung gegen Österreich Stand: 13.03.2025 19:44 Uhr

Deutschlands Handballer haben im ersten Spiel nach der Weltmeisterschaft einen Rückschlag erlitten.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason kam am Mittwoch (13.03.2025) in Österreich im Rahmen der EM-Qualifikation nicht über ein 26:26 (13:11) hinaus, hat am Samstag aber dennoch einen Matchball für das Europameisterschafts-Ticket. Kapitän Johannes Golla war vor 6.018 Zuschauern in Wien mit fünf Toren der beste Schütze für die DHB-Auswahl, die kurz vor Schluss eine Vier-Tore-Führung noch verspielte.

Trotzdem noch ein Matchball gegen Österreich

Mit einem Erfolg gegen die Österreicher in Hannover wäre Deutschland (5:1 Punkte) die Qualifikation für die Endrunde nicht mehr zu nehmen. Die zwei besten Teams der Gruppe 7 qualifizieren sich sicher für die Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar 2026), zudem sichern die vier besten Dritten der acht Vierergruppen ihre EM-Teilnahme.

In den ersten beiden Qualispielen hatte Gislasons Team im vergangenen November klare Erfolge gegen die Schweiz (35:26) und in der Türkei (36:29) gefeiert, das letzte Quali-Doppel findet im Mai statt.