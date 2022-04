In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt ihre Chance auf einen Champions-League-Platz gewahrt. Gegen den HSV Hamburg feierte der Tabellenvierte am Samstag (30.04.2022) einen am Ende ungefährdeten 33:23 (15:14)-Sieg und bleibt in Kontakt zum THW Kiel auf Rang zwei.

Vor 5.222 Zuschauer in der heimischen Arena kam Flensburg zunächst nicht in Fahrt. Hamburg nutzte Unaufmerksamkeiten und Abschlussschwächen der Gastgeber und blieb über den gesamten ersten Durchgang dran.