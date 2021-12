Rekordmeister Kiel wandelte die Enttäuschung in der Champions League in Energie um. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag (12.12.2021) gegen die Löwen 32:29 (18:14) und damit das sechste Bundesligaspiel nacheinander.

Am Donnerstag hatte der THW auf europäischer Bühne bei Pick Szeged verloren und muss um das direkte Viertelfinalticket bangen.