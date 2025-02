Handball-Bundesliga Spannung im Titelkampf - Magdeburg schlägt Spitzenreiter Melsungen Stand: 16.02.2025 17:00 Uhr

Meister bezwingt Tabellenführer: Der SC Magdeburg hat den Siegeszug der MT Melsungen gestoppt.

Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich gegen den Spitzenreiter aus Hessen im Topspiel mit 29:28 (16:13) durch. Trotz der ersten Pleite nach zuvor sieben Siegen in Folge thronen die Melsunger weiter an der Spitze der Handball-Bundesliga.

Mit neun Toren hatte Matthias Musche als erfolgreichster Werfer im Team von Wiegert großen Anteil an der Magdeburger Revanche, das Hinspiel hatte der Meister im November deutlich mit 23:31 verloren. Mit nun 23:9 Punkten schob sich Magdeburg, das drei Spiele weniger als Melsungen absolviert hat, auf Rang sechs vor. Die MT führt mit 32:6 Punkten die Tabelle weiter an.

Pflichtsiege für TSV Hannover-Burgdorf und Rhein-Neckar Löwen

Bereits am Donnerstag hatten TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen Pflichtsiege gegen zwei Abstiegskandidaten gelandet. Hannover tat sich beim TVB Stuttgart zwar lange schwer, siegte am Ende jedoch klar mit 35:27 (18:13). Herausragend spielte Renars Uscins: Der Nationalspieler erzielte 14 Tore.

Renars Uscins in Aktion

Erste Hannover-Führung nach 18 Minuten

Hannover mühte sich in Stuttgart über weite Strecken. Erst nach 18 Minuten erzielte Kreisläufer Thomas Solstad mit dem 10:9 die erste Führung für die TSV. Mit einem unkonzentrierten Start in Hälfte zwei ließ das Team von Christian Prokop die Stuttgarter nach einer zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Führung wieder auf einen Treffer herankommen. Uscins und eine effiziente Schlussphase reichten am Ende dennoch für den fest eingeplanten Sieg.

Löwen von Beginn an dominant

Die Löwen traten von Beginn an deutlich dominanter auf und schlugen Aufsteiger SG BBM Bietigheim 36:30 (20:13). Ein 4:0-Lauf zum Start setzte die Marschroute. In der Folge kamen nie Zweifel am Favoritensieg auf. Elf verschiedene Torschützen standen am Ende bei Rhein-Neckar auf dem Scoreboard, aber keiner erzielte mehr als fünf.