Handball-Bundesliga Berlin und Magdeburg setzen Zeichen im Titelkampf Stand: 06.04.2023 20:52 Uhr

Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg haben mit Auswärtssiegen in der Handball-Bundesliga Druck auf den THW Kiel aufgebaut. Der bisherige Tabellenführer muss am Ostersonntag nachziehen.

Die Berliner siegten am Donnerstag (06.04.2023) mit großer Mühe 33:32 (18:15) bei der TSV Hannover-Burgdorf und kletterten mit nun einem Pluspunkt Vorsprung an Kiel, das im Spitzenspiel am Sonntag gegen Magdeburg wieder vorbeiziehen kann, auf den ersten Platz. Beste Berliner Werfer waren Robert Weber mit elf sowie Lasse Andersson und Tim Freihöfe mit je fünf Toren.

Titelverteidiger Magdeburg hielt am Donnerstag in einem Nachholspiel des achten Spieltags mit den Füchsen Schritt und liegt nach dem am Ende souveränen 38:34 (17:16) beim Bergischen HC nun bei 40:10 Punkten und einem Zähler Rückstand auf Berlin auf Rang drei. Rückraumspieler Kay Smits war mit 14 Treffern der überragende Mann beim deutschen Meister.

Flensburg bleibt dran, Wetzlar siegt nach Trainerwechsel

Auch die SG Flensburg-Handewitt wahrte ihre Titelchance und festigte durch das 30:27 (15:17) gegen den SC DHfK Leipzig den vierten Tabellenrang. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla steht nach dem dritten Ligasieg in Folge weiter nur zwei Zähler hinter den Füchsen.

Die HSG Wetzlar feierte zwei Tage nach der überraschenden Trennung von Trainer Hrvoje Horvat einen 28:26 (11:10)-Erfolg bei Frisch Auf Göppingen und setzte sich vier Pluspunkte von den Abstiegsrängen ab.

