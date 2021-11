Berliner Handballer wollen Magdeburgs Siegesserie stoppen

Weber und Magnusson die Schlüsselspieler

Als Meisterschaftskandidat galten die Magdeburger vor der Saison nicht. Doch Rückkehrer Philipp Weber bringt als beweglicher und vor allem torgefährlicher Spielmacher noch einmal eine neue Komponente in das Angriffsspiel.

Zudem ist Omar Ingi Magnusson in Topform und "ballert" im rechten Rückraum fast schon wieder so wie in der vergangenen Saison, als er Torschützenkönig wurde. In der Defensive stehen die Magdeburger gewohnt stark. "Neu" ist, dass sie sich im Tor nicht mehr primär auf Jannick Green verlassen (müssen), weil Neuzugang Mike Jensen bisher eine richtig starke Saison spielt.

"Wir haben eine Truppe in Magdeburg, die extrem unberechenbar ist. Und wir haben eine extrem breite Brust" , erklärte Nationalspieler Weber: "Wir haben für jedes System des Gegners Spieler, die dieses System bespielen können. Wir wissen, dass wir jedes Spiel gewinnen können." Eine wichtige Rolle beim aktuellen Höhenflug spielt laut Weber auch Trainer Bennet Wiegert: "Er analysiert die Gegner in kürzester Zeit. Benno ist ein extrem akribischer Trainer, der uns extrem fordert, der uns aber auch extrem viel gibt, wenn es läuft. Der Schlüssel ist, dass wir die gleiche Sprache sprechen" , so der 29-Jährige Weber über seinen zehn Jahre älteren Trainer, mit dem er in seinen ersten Jahren beim SCM sogar noch zusammengespielt hat.

Die ultimative Prüfung

Fest steht: Wollen die Berliner Füchse am souveränen Tabellenführer dranbleiben, müssen sie gewinnen. Der SCM dagegen steht vor einer äußerst komfortablen Ausgangslage: Mit einem weiteren Sieg würde der Klub-Weltmeister in der Tabelle endgültig auf die Schnellspur in Richtung Meisterschaft abbiegen.

"Wenn man dort gewinnt, kommt man für mehr infrage" , sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert. Und sollte der SCM in Berlin punkten, darf man sich die Frage stellen: Wer soll dieses Team eigentlich stoppen?

Rekordmeister THW Kiel und Vize Flensburg spielen eine überraschend unbeständige Saison, beide Schwergewichte wurden von Magdeburg bereits besiegt. Das Spiel bei den Füchsen ist nun die ultimative Prüfung für Wiegerts Mannschaft.

dpa/sid/red | Stand: 12.11.2021, 07:00