Hannover gewinnt Kellerduell gegen Minden

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben das Kellerduell gewonnen. Gegen das weiterhin punktlose Tabellenschlusslicht TSV GWD Minden feierten die Niedersachsen mit dem 30:29 (14:13) den zweiten Sieg in Serie. Für die Gäste war es die neunte Pleite im neunten Saisonspiel.

Minden hatte einen 7:12-Rückstand (21.) in eine 16:14-Führung (34.) verwandelt, geriet in der Folge aber wieder ins Hintertreffen. Die Partie blieb bis in die Schlussphase spannend. Ex-Nationalspieler Christian Zeitz vergab die letzte Ausgleichschance für Minden.