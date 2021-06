So führten der Australier Wade Ormsby, Masahiro Kawamura aus Japan, der Engländer Sam Horsfield sowie der Spanier Sebastian Garcia Rodriguez das Feld der mit 1,5 Millionen Euro dotierte Veranstaltung an. Der beste deutsche Golfer an Tag eins war Amateur Matthias Schmid.

Der 22-jährige Regensburger konnte seine Runde beenden und lag mit 68 Schlägen auf dem geteilten 16. Rang. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer kehrte mit einer 70er-Runde ins Klubhaus zurück. Der 36-Jährige aus Mettmann startet am Freitag von Position 49 in den zweiten Tag.