Erweiterung des FIFA-Turniers? WM mit 64 Teams? Asiens Verbandschef winkt ab Stand: 14.04.2025 08:41 Uhr

Asiens Verbandschef hat ablehnend auf die Forderung seines Kollegen aus Südamerika reagiert, die Fußball-WM 2030 mit 64 Teams zu spielen.

Der Präsident der asiatischen Fußball-Konföderation (AFC), Scheich Salman bin Ibrahim Al Chalifa aus Bahrain, sprach am Samstag nach dem Kongress der AFC in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einer "persönlichen Ablehnung" des Vorschlags. Er fügte hinzu, dass die Ausgabe 2030 auf 48 Teams festgelegt worden sei, "damit ist die Angelegenheit geklärt" . Die AFC ist in ihrer Rolle mit der UEFA in Europa vergleichbar.

Alejandro Dominguez, Präsident der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL, hatte vorgeschlagen, die WM 2030 aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der WM das Turnier "einmalig" auf 64 Teams zu erweitern. Bislang ist die WM 2030 wie die Turniere 2026 und 2034 mit 48 Teams geplant.

CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez

Scheich Salman sagte, dass er es ablehne, dass bei der WM stets Veränderungen vorbehalten blieben. "Dann wird die Tür nicht nur offen für die Erweiterung des Turniers auf 64 Teams sein, sondern jemand könnte kommen und verlangen, die Zahl auf 132 Teams zu erhöhen. Wo würden wir dann landen? Es würde zum Chaos werden." Er schränkte für die Zeit nach 2034 ein: "Wenn wir über nachfolgende Turniere diskutieren wollen, ist das eine andere Sache."

FIFA-Generalsekretär: Vorschlag wird "analysiert"

Beim AFC-Kongress war FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström zu Gast. Er sagte laut AFP, dass der Weltverband den südamerikanischen Vorschlag "analysieren" würde. "Es gibt viele Dinge, die geprüft werden müssen, und wir werden uns Zeit nehmen, mit allen darüber zu sprechen."

Dementsprechend bleibt offen, ob die Angelegenheit wie von Scheich Salman betont wirklich "geklärt" ist. Die FIFA hatte bereits vor der WM 2022 in Katar ebenfalls versucht, das Turnier nach der Vergabe zu erweitern, kam in einer Machbarkeitsstudie aber zu einem negativen Ergebnis.

FIFA-General-Sekretär Mattias Grafström

Auch UEFA-Präsident Ceferin äußerte sich ablehnend

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte beim Kongress der UEFA in Belgrad der Idee einer WM mit 64 Teams ebenfalls eine Absage erteilt: "Ich halte das für eine schlechte Idee, sowohl für die WM selbst als auch für unseren Qualifikationswettbewerb. Deshalb unterstütze ich das nicht. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt. Aber es ist seltsam, dass wir von diesem Vorschlag im FIFA-Rat nichts wussten."

Anfang März hatte Uruguays Verbandspräsident Ignacio Alonso im FIFA-Rat erstmals den Vorschlag gemacht, die WM 2030 mit 64 Teams auszutragen. Laut FIFA wurde der Vorschlag "spontan" vorgetragen.

Zur WM 2026 wird die WM von 32 auf 48 Teams erweitert. Für die Kontinentalverbände wird es immer schwieriger, sportlich sinnvolle Qualifikationswettbewerbe zu veranstalten, für die sich Übertragungsrechte, Sponsoringpakete und Tickets verkaufen lassen.

Aleksander Ceferin spricht auf dem UEFA-Kongress in Belgrad

WM 2030 wird logistisch ohnehin eine Herausforderung

Die WM 2030 findet nach bisheriger Planung mit 48 Teams in Spanien, Portugal und Marokko statt. Dazu gibt es je ein Eröffnungsspiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Die Teams aller sechs Länder sind automatisch qualifiziert. Das Turnier wurde gleichzeitig mit der WM 2034 (Saudi-Arabien) vergeben, woran es Kritik von Menschenrechtsorganisationen, Sportrechtsexperten und vom norwegischen Verband gab. Der DFB stimmte im FIFA-Rat und im FIFA-Kongress zu.

Organisatorisch wird es im Spielplan ohnehin eine große Aufgabe, den sportlichen Nachteil der Mannschaften kleinzuhalten, die von ihren ersten Spielen in Südamerika zu ihren zweiten Spielen nach Europa oder Afrika fliegen müssen. " Der vorgesehene Spielplan sieht etwa elf bis zwölf Tage für Reisen und Ruhephasen vor dem zweiten Spiel der sechs in Südamerika spielenden Mannschaften vor ", teilte die FIFA mit.

Den anderen Teams, die bereits in Europa und Afrika sind, sollen dafür nur fünf bis sechs Tage zur Verfügung stehen. Der bisherige Plan:

8.-9. Juni 2030: Eine Hundertjahrfeier in Uruguays Hauptstadt Montevideo, wo das erste WM-Finale stattfand und die ersten drei Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay

Eine Hundertjahrfeier in Uruguays Hauptstadt Montevideo, wo das erste WM-Finale stattfand und die ersten drei Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay 13.-14. Juni 2030: Eine Eröffnungsfeier und erste Spiele in Spanien, Portugal und Marokko

Eine Eröffnungsfeier und erste Spiele in Spanien, Portugal und Marokko 15.-16. Juni 2030: Erste Spiele für die jeweils anderen Teams aus den Gruppen mit Uruguay, Argentinien und Paraguay

Erste Spiele für die jeweils anderen Teams aus den Gruppen mit Uruguay, Argentinien und Paraguay 21.-22. Juni 2030: Zweite Spiele für die Teams, die an den Partien in Südamerika beteiligt waren

Zweite Spiele für die Teams, die an den Partien in Südamerika beteiligt waren 21. Juli 2030: Endspiel

Im Centenario in Montevideo fand 1930 das erste WM-Endspiel statt.

Das Turnier dauert damit mehr als sechs Wochen, 2026 sind es etwas mehr als fünf. Die Abstellungsphase der Spieler soll aber dieselbe bleiben. Die Teams, die in Südamerika spielen, haben aber weniger Zeit für Testspiele oder Vorbereitung.

Ob die zusätzlichen Spiele bei einer Ausweitung auf 64 Teams untergebracht werden könnten, ohne den bisherigen Terminplan umzuwerfen, ist bislang nicht bekannt.

Größe der WM-Turniere Jahr Teams Spiele 1930 13 18 1934 16 17 1938 15 18 1950 13 22 1954 16 26 1958 16 35 1962 16 32 1966 16 32 1970 16 32 1974 16 38 1978 16 38 1982 24 52 1986 24 52 1990 24 52 1994 24 52 1998 32 64 2002 32 64 2006 32 64 2010 32 64 2014 32 64 2018 32 64 2022 32 64 2026 48 104 2030 ? ?

WM 2030 als Vielflieger-WM?

10.04.2025

Im Centenario in Montevideo fand 1930 das erste WM-Endspiel statt.



