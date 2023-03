FIFA Entscheidung über WM-Modus 2026 könnte noch in diesem Monat fallen Stand: 04.03.2023 00:19 Uhr

Wird es bei der WM 2026 doch Vierer- statt Dreiergruppen geben? Die Entscheidung der FIFA über den Modus könnte diesen Monat fallen - es würde 104 statt bisher 64 WM-Spiele bedeuten.

Die WM 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt, erstmals spielen 48 Teams mit. Die bisherige Planung lautete, dass die 48 Teams in 16 Dreiergrupen spielen sollen. Nun könnte das Format auf zwölf Vierergruppen geändert werden.

Über den Modus befinden muss der 37-köpfige FIFA-Rat, möglicherweise schon bei seiner Sitzung im Vorfeld des FIFA-Kongress in Kigali (Ruanda) am 16. März. FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani aus Kanda äußerte sich bei einer Veranstaltung der Financial Times in London zu dem Thema und machte klar, dass Vierergruppen eine gute Chance haben.

FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani (r.) und FIFA-Präsident Gianni Infantino

Dreiergruppen problematisch, Vierergruppen beliebt

Bei der WM in Katar trugen 32 Teams wie seit 1998 üblich insgesamt 64 Spiele aus. Ein neues Format wird es 2026 sicher geben - nur welches?

Dreiergruppen vor der K.o.-Runde (80 Spiele): 2017 beschloss die FIFA, das Turnier mit 16 Dreiergruppen zu bestreiten. Aus jeder Gruppe sollten die beiden besten Teams die K.o.-Runde mit dem Sechzehntelfinale erreichen. Das große Problem zusammengefasst: Dreiergruppen mit zwei Teams, die weiterkommen, können leicht zu absprachefähigen letzten Spielen führen, bei denen das spielfreie Team ausscheidet. Auch deswegen wurde immer deutlicher: Der Beschluss ist keinesfalls endgültig.

Vierergruppen vor der K.o.-Runde (104 Spiele): FIFA-Vize Montagliani sagte in London, dass Dreiergruppen " gut geklungen haben, aber es gibt Probleme ". Zudem fragte er: " Ist es richtig, dass man nach zwei Spielen nach Hause fährt ?" Die Vierergruppen liefen in Katar sportlich sehr attraktiv ab, weshalb viele den Modus erhalten möchten.

Zeit und Reisen: Der Spielplan wird ein großes Thema

Zwölf Vierergruppen - es wäre also das aktuelle EM-Format der UEFA in verdoppeltem Ausmaß. Der Spielplan wird deshalb eine große Herausforderung. Manche Spielorte sind extrem weit voneinander entfernt. Zwischen Vancouver und Mexiko City liegen rund 4.000 Kilometer Luftlinie, mehrere Stadien befinden sich in unterschiedlichen Zeitzonen. "Die Auswirkungen auf die Umwelt sind ein Thema" , sagte Montagliani. Tausende Fans, zahlreiche Journalisten und Delegationsmitglieder reisen mit den Teams.

Um das Problem etwas zu verkleinern, sollen Teams in Zonen spielen. "Wir können keine Teams von New York nach Los Angeles reisen lassen" , sagte Montagliani. "Es wird eine Gruppe geben, die in Boston, Philadelphia und New York spielt. Eine weitere in Vancouver und Seattle und eine weitere in Los Angeles und San Francisco."

Einer höheren Belastung der Spieler widersprach er. "Das gilt nur für das beste Prozent der Spieler, da ist das Problem vorhanden. Eigentlich spielt der durchschnittliche Profi nicht so viel. Die Vorstellung, dass sie alle überspielt sind, ist nicht die Realität."

Die WM wird in 16 Städten in den USA, Mexiko und Kanada gespielt.

48 Teams bedeuten mehr Spiele - mehr Spiele bedeuten mehr Geld

Warum gibt es eigentlich 48 Teams bei der WM? Die FIFA argumentiert, dass mehr Teams bessere Chancen "zur Entwicklung des Fußballs in der Welt" bedeuten. Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fußballförderung sagte in Katar: "Wenn mehr Länder die Chancen auf die weltweite Bühne haben, werden sie mehr für die Entwicklung des Fußballs tun." Tatsächlich stehen wohl andere Themen im Vordergrund.

Im Profifußball gilt bei vielen Verbänden immer noch die Faustregel, dass mehr Spiele mehr Geld bedeuten. In Russland 2018 nahm die FIFA rund fünf Milliarden Euro ein, in Katar 2022 geht die FIFA von mehr als sieben Milliarden aus. Der Bewerbungschef der WM 2026, Carlos Cordeiro, sprach 2018 von möglichen Einnahmen in Höhe von mehr als 13 Milliarden Euro.