Bundesliga und 2. Bundesliga Wegen Klub-WM - DFL kündigt zusätzliches Transferfenster an Stand: 31.03.2025 12:27 Uhr

Die DFL wird das von der FIFA ermöglichte zusätzliche Transferfenster vor der Klub-WM 2025 nutzen. Damit folgt die Bundesliga der Serie A, La Liga und der Premier League.

"Den beiden Teilnehmern FC Bayern München und Borussia Dortmund soll die Möglichkeit gegeben werden, potenzielle Neuzugänge zur Saison 2025/26 nach Abschluss der Saison 2024/25 frühzeitig registrieren zu können, so dass diese auch bei der Klub-WM einsatzberechtigt sind" , teilte die DFL auf Anfrage der Sportschau mit.

Die DFL legte die Fenster wie folgt fest:

1. bis 10. Juni: Die Klubs haben im zusätzlichen Fenster erstmals im Sommer die Gelegenheit, Spieler zu registrieren.

Die Klubs haben im zusätzlichen Fenster erstmals im Sommer die Gelegenheit, Spieler zu registrieren. 14. Juni bis 13. Juli: Die Klub-WM 2025 in den USA läuft.

Die Klub-WM 2025 in den USA läuft. 1. Juli bis 1. September: Das reguläre Transferfenster hat geöffnet

Neben Deutschland haben auch England, Spanien und Italien bereits angekündigt, die FIFA-Ausnahme zu nutzen. Das reguläre Sommerfenster steht für diesen Zeitraum jedoch in Spanien noch nicht fest. Das Sommerfenster endet in England, Italien und Deutschland am 1. September. In Deutschland gilt die Frist 20 Uhr.

Transferfenster Europa Land zusätzliches Fenster reguläres Fenster England 1. - 10.6. 16.6. - 1.9. Spanien 1. - 10.6. nicht bestätigt Italien 1. - 10.6. 1.7. - 1.9. Deutschland 1. - 10.6. 1.7. - 1.9.

Sonderfenster wegen Klub-WM

Die FIFA führte die Möglichkeit des Sonderfensters für die Nationalverbände ein, von denen Klubs bei der Klub-WM mitspielen. Dazu gehören die großen europäischen Ligen aus England, Spanien, Italien und Deutschland. Denn es gibt ein organisatorisches Problem: Während die WM vom 14. Juni bis zum 13. Juli vorgesehen ist, enden Spielerverträge zumeist am 30. Juni - also mitten im Turnier.

Bei den Bayern gilt das aktuell für Leroy Sané oder Eric Dier, bei Manchester City für Ilkay Gündogan oder Kevin De Bruyne. Deshalb sollen die Klubs mit dem zusätzlichen Fenster die Möglichkeit haben, auf Abgänge vor dem Turnier zu reagieren. So können Spieler früher verpflichtet werden, nicht erst beim offiziellen Beginn des Transferfensters.

Ilkay Gündogan

Laut DFL gilt die Maßnahme "insbesondere" für die rechtzeitige Rückholung von Leihspielern. Mathys Tel ist vom FC Bayern beispielsweise bis Saisonende an Tottenham Hotspur ausgeliehen und könnte ohne das Sonderfenster nicht für die Bayern bei der Klub-WM spielen. Borussia Dortmund hat beispielsweise Youssoufa Moukoko (OGC Nizza) und Sebastien Haller (FC Utrecht) bis Saisonende verliehen.

Mathys Tel (l.) im Einsatz für Tottenham

Die FIFA stellte klar: Bei der Klub-WM kann ein Spieler nur für einen Klub spielen, niemand kann vor dem 30. Juni für den einen und ab 1. Juli für den anderen Klub während desselben Turniers spielen. Spieler mit auslaufenden Verträgen könnten aber beispielsweise bis zum 30. Juni bei der WM eingesetzt werden. Auf der Kaderliste können bis zu sechs Spieler während des Turniers zwischen dem 27. Juni und dem 3. Juli ersetzt werden.

Grundsätzlich dürfen die Klubs 35 Spieler benennen, von denen 26 am Spieltag Teil des Kaders sein können.

Transferfenster vor Ligastart enden lassen? Das scheiterte an La Liga

Im Verband der European Leagues, dem alle großen Ligen angehören, gab es Diskussionen, das Ende der Transferfenster der großen Ligen abzustimmen und vor dem Start der nationalen Meisterschaft enden zu lassen. Dieses Vorhaben scheiterte nach Informationen der Sportschau am Widerspruch der spanischen Liga. Damit orientieren sich die Fenster wie bisher an der Frist für die Meldung von Spielern für die Europapokalwettbewerbe der UEFA, die am 2. September endet.