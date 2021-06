EM-Stadion in Regenbogenfarben? München will Zeichen gegen Homophobie setzen

Am Mittwoch spielt das deutsche EM-Team gegen Ungarn - vielleicht in einer Münchner Arena, die in den Regenbogenfarben angestrahlt ist. Die Stadt will damit ein Zeichen gegen Homophobie setzen. Die UEFA müsste dem aber zustimmen. | mehr