Der Weg zur Euro

Der Europameister ist mit zwei Remis gegen die beiden einzig ernsthaften Konkurrenten Ukraine und Serbien nur sehr schleppend in die Qualifikation gestartet. Weil sie sich in den vier Spielen gegen Litauen und Luxemburg aber auf ihren Superstar Cristiano Ronaldo verlassen konnten (9 Tore in 4 Spielen), landeten sie letztendlich ungefährdet hinter der Ukraine auf dem zweiten Platz.

Der Schlüsselspieler: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft

Cristiano Ronaldo war die dramatische Figur des letzten EM-Endspiels, als er schon nach 25 Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden musste und so seines Einflusses auf das größte Spiel seines Lebens beraubt wurde. Doch anstatt sich seinem kaputten Knie-Innenband und der Ungerechtigkeit des Augenblicks zu ergeben, blieb der fünfmalige Weltfußballer einfach trotzdem einer der präsentesten Spieler auf dem Rasen und schrie, gestikulierte und betete seine Mannschaft von außen zum größten Erfolg ihrer Geschichte. Ronaldo könnte im Zentrum des offensiven Star-Ensembles wieder der Schlüssel zum Erfolg werden, wenn er im entscheidenden Moment seine Eitelkeiten ablegt, um seine Mannschaft mit diesem unverwechselbaren Siegeseifer durchs Turnier zu tragen - wenn nötig auch von der Seitenlinie.

Der Trainer: Fernando Santos

Trainer Fernando Santos beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft

Der 66 Jahre alte studierte Elektrotechniker Fernando Santos, den sie in seinem Heimatland manchmal mehr und manchmal weniger anerkennend "den Ingenieur" nennen, ist genauso trocken wie pragmatisch. Nach dem überraschenden Sieg im EM-Finale 2016 gegen die aufregend spielende und viel talentiertere französische Mannschaft sagte er: " Ich sehe auch am liebsten schönen Fußball, genau wie die Zuschauer. Aber so gewinnt man keine Turniere. " Ob er damit nochmal recht behält?

Kader und mögliche Startelf