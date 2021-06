Angst vor Deutschland? "Nein" , sagt Harry Kane am Montag (28.06.2021) einen Tag vor dem Achtelfinalspiel gegen Deutschland im Sportschau-Interview und er fügt hinzu: "Deutschland hat tolle Spieler, ist insgesamt eine wirklich starke Mannschaft. Aber wir haben uns in den vergangenen Tagen nur auf uns konzentriert. Wir wollen auf dem Platz zeigen, was wir draufhaben."

Für viele Experten war Kane vor dem Turnier einer der heißesten Kandidaten auf den Gewinn der Torjägertrophäe. Die Euphorie um den Angreifer der Tottenham Hotspur ist mittlerweile ein wenig abgeflaut. Denn Kane hat noch nicht getroffen. Schlimmer noch: Der gedachte Anführer der Engländer wirkte in den bisherigen Partien wie ein Fremdkörper. War kaum ins Spiel eingebunden, hatte nur wenige Ballkontakte. Von Tormöglichkeiten ganz zu schweigen.