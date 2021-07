Angriff - Harry Kane (England): Lange sah es so aus, als könnte der englische Kapitän bei weitem nicht an seine Leistungen von der WM 2018 anknüpfen, als er mit sechs Treffern Torschützenkönig wurde. In der Gruppenphase blieb Kane ohne Tor, doch dann überzeugte er, als es für sein Team am wichtigsten war. Mit seinem Kopfball zum 2:0 entschied er das Achtelfinale gegen Deutschland, im Viertelfinale traf er zweimal gegen die Ukraine und im Halbfinale erzielte er das entscheidende 2:1 - der Engländer für die entscheidenden Momente. Im Finale fiel er vor allem kämpferisch auf.