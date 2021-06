Na also, hat der doch auf uns gehört! Viele der knapp neun Millionen Bundestrainer, die es auch in Österreich gibt, werden sich gefreut haben, als die UEFA eine Stunde vor dem Duell mit den Niederlanden die taktische Formation des ÖFB-Teams abbildete, die dann so auch Einzug in die Fernsehanstalten hielt. Kapitän Alaba war dort als offensiver linker Mittelfeldspieler ausgewiesen und nicht mehr wie beim 3:1 gegen die Ungarn als zentraler Innenverteidiger. Endlich hatte er also die Möglichkeit, mehr Einfluss auf die Offensive zu nehmen, das Spiel mitzugestalten. Darin sehen viele in seiner Heimat Alabas große Stärke, obwohl er in seiner Karriere wirklich konstant weltklasse nur als linker Verteidiger in der Bayern-Viererkette war.

Österreich muss ums Weiterkommen zittern

Das Taktikschema, das die UEFA unter Beteiligung des jeweiligen Trainerstabes erstellt, war allerdings mit Anpfiff des israelischen Schiedsrichters Orel Grinfeld ein Fall für den virtuellen Papierkorb. Foda war stur geblieben und hatte Alaba mitnichten nach vorne beordert - der Verband war offensichtlich falsch informiert worden.

Ein glückliches Händchen hatte Foda mit seiner Entscheidung allerdings nicht: Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage in der Amsterdamer Arena, die Alaba maßgeblich mitverursachte, muss Österreich ums Weiterkommen zittern. Die Niederlande stehen hingegen mit zwei Erfolgen als Achtelfinalist fest.

298 Ligaspiele - aber keinen Elfmeter verursacht

Nun kann Foda für sich in Anspruch nehmen, dass er seinen einzigen Superstar auch nur dort hinstellt, wo er im Verein spielt, auch wenn es in München keine Dreier-, sondern eine Viererkette war. Ein gravierender Unterschied zu Alabas Auftritten ergab sich allerdings gegen die Holländer bereits in der 8. Minute. Shootingstar Denzel Dumfries, der bereits beim 3:2 über die Ukraine an allen drei Treffern seines Landes beteiligt war, stürmte nach Alabas Fehler im Aufbau über die rechte Außenbahn an den Rand des Strafraums der Österreicher - Alaba konnte sein Tempo nicht mitgehen und latschte ihm mit den Stollen plump auf den Fuß.

Wie für Alaba ging das Ganze auch für Schiedsrichter Grinfeld zu schnell, doch der Video Assistant Referee griff ein und empfahl Grinfeld den Sprint zum Videoschirm. Damit war der folgende Elfmeterpfiff alternativlos und doch eine kleine Sensation: In 298 Ligaspielen für die Bayern hatte der künftige Madrilene nie einen Strafstoß verursacht.

Depay trifft und Depay vergibt

Die Chance vom Punkt nutzte Memphis Depay zum 1:0, was die bis dahin ordentlich mitspielenden Österreicher merklich aus dem Tritt brachte. Alaba musste danach Gelb-belastet weiterspielen, trotzdem beließ ihn Foda weiter auf dem nur leicht abgewandelten Libero-Posten. Die Holländer erhöhten den Druck und gestatteten dem Team Austria nur eine echte Torchance, bei der Christoph Baumgartner allerdings nur den Kopf von Oranje-Verteidiger Matthijs de Ligt traf (28.).