Der Fußball in der Hand der UEFA - Gunter Gebauers Kritik an der EURO

Gebauer: Sie sendet die Botschaft " Wir, die UEFA , wenden uns gegen diejenigen, die uns nicht folgen" . Die UEFA wirkt wie eine ganz normale Organisation. Aber sie hat eine unglaubliche Machtfülle, weil sie das Lieblingsspielzeug der Europäer in den Händen hält. Es gehört ihnen zwar nicht, sie spielen ja nicht selbst Fußball, sie produzieren auch nichts. Sie nehmen es nicht einmal auf, aber sie verkaufen es. Die UEFA hat ein Monopol darüber, wer dieses Spiel als Austragungsstätte bekommt und welche Sanktionen möglicherweise erlassen werden, wenn jemand dieses Spiel nicht mitmacht. Die UEFA hat kein politisches Mandat dafür. Sie hat es irgendwann im Laufe der Geschichte geschafft, dieses Spiel in die Hand zu bekommen. Und jetzt nutzen sie es als Machtmittel gegen einzelne Staaten.

Sportschau:Was sagt dieses Vorgehen über die UEFA als Organisation aus?

Gebauer: Die UEFA handelt wie andere Sportorganisationen auch. Sie handelt ähnlich verantwortungslos wie die FIFA . Und auch ähnlich verantwortungslos wie das IOC , das im Augenblick die Winterspiele in Peking voran treibt. Obwohl man weiß, dass in China eine ganze Reihe von Menschenrechtsverletzungen geschehen. Das sind egozentrische Organisationen in dem Sinne, dass sie nur ihren eigenen Erfolg und ihre eigene Fortpflanzung betrachten. Und alles andere kaputttreten, was um sie herum ist.

Toleranz und Menschlichkeit als reine Werbesprüche?

Sportschau: Andererseits schmückt sich die UEFA gerne mit Werten wie Toleranz oder Menschlichkeit. Wie glaubhaft ist das in Anbetracht von Spielorten wie Budapest, Sankt Petersburg und Baku?

Gebauer: Das sind reine Werbesprüche. Das ist wie bei anderen Sportorganisationen auch. Man sieht ja, dass die UEFA nicht wirklich dahintersteht. Die nehmen ein paar Menschenrechte als Etikette, packen diese in ihre Präambel und beauftragen dann eine Werbeagentur damit, Werbung zu machen. Wenn es aber dann zum Schwur kommt, dann stellt man fest, dass von diesen Werten nicht mehr viel übrig bleibt. Das Interessante ist ja, dass diese Institutionen in der Lage sind zu definieren, was sie unter Menschenrechten oder einem freiheitlichen Sporttreiben verstehen. Das ist ja nicht das, was man normalerweise in einem Politikdiskurs oder einem philosophischen Diskurs darunter verstehen würde. Wenn man genau hinguckt, sind diese Werte für die Veranstalter und die Mitglieder solcher Sportorganisationen keineswegs edel oder unantastbar. Ganz im Gegenteil: Sie können bei jeder Gelegenheit über Bord geworfen werden. Natürlich auch dann, wenn Spiele in Ländern stattfinden, in denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden.

Die Euro als Ritterschlag für das Regime

Sportschau: Etwa wie in Aserbaidschan, wo Vorrundenspiele und ein Viertelfinale gespielt wurden…

Gebauer:Die UEFA weiß, was in Aserbaidschan passiert. Selbstverständlich. Aber es interessiert sie nicht. Es interessiert sie deswegen nicht, weil sie keine Vorstellung von Menschenrechten hat. Das sind für sie reine Werbe-Floskeln und dadurch nicht mit Bedeutung gefüllt. Man sagt einfach " Überall, wo wir mit dem Fußball hinkommen, da gibt es Menschenrechte und da garantieren wir, dass Menschenrechte gewährt werden" . Was sie damit meinen ist "Man darf Fußball spielen". Das ist alles.

Sportschau: Welche Verantwortung hat denn ein Sportverband wie die UEFA , wenn er Turniere in Ländern wie Aserbaidschan vergibt?