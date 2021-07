Ceferin, als Präsident der Europäischen Fußball-Union auch der Veranstaltungschef der EURO, hat sich in den Tagen vor dem Finale erstaunlich rargemacht. Eine offizielle Pressekonferenz vor dem Finale soll es nicht geben. Sein vor dem Turnier verbreiteter Satz "Europa lebt und feiert das Leben" könnte rückblickend zynisch wirken, sollte sich der Trend gestiegener Fallzahlen bei EM-Touristen bestätigen.

Ceferin: "EURO nicht noch einmal in diesem Format"

Im BBC-Interview ging Ceferin schon einmal vorsorglich auf Distanz zur paneuropäischen EM, die ausgerechnet in Pandemie-Zeiten quer über den Kontinent ausgetragen wurde. "Ich denke, wir werden es nicht noch einmal in diesem Format austragen", sagte Ceferin. "Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn einige Mannschaften mehr als 10.000 Kilometer reisen mussten, andere dagegen nur 1000 Kilometer."

Die Schweiz musste mehr als 15.000 Flugkilometer zurücklegen, wohlgemerkt nur bis zum Viertelfinale, Schottland kam dagegen nur auf 1100 Kilometer. Dies, so Ceferin, sei auch unfair gegenüber den Fans, die "an einem Tag in Rom sind um dann für ein paar Tage nach Baku zu fliegen."

Ceferin war es auch ein Anliegen, klar zu stellen, dass die paneuropäische EM die Idee seines Vorgängers Michel Platini war: "Die Entscheidung für dieses Format wurde vor meinem Amtsantritt getroffen", so Ceferin, selbstverständlich habe er sie respektiert.

Wäre es nach ihm gegangen, hätte es die EURO in diesem Format also erst gar nicht gegeben - auch dies klang verdächtig nach einer möglichen Verteidigungsstrategie, sollten die Corona-Zahlen unter EM-Touristen weiter nach oben gehen - und Ceferin sich mehr unangenehmen Fragen gegenübersehen. Beim Endspiel in Wembley sollen 65.000 Zuschauer ins Stadion kommen, darunter 1.000 Fans mit Sonder-Einreisegenehmigung aus Italien.

Stand: 09.07.2021, 19:06