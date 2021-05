In der Qualifikation zur Champions League und zur Europa League wurden einige Spiele nach Corona-Infektionen tatsächlich gewertet. Drei Klubs leiteten damals vergeblich rechtliche Schritte gegen die Wertungen vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS ein. Einer davon war Slovan Bratislava, die sich auf den Färöer-Inseln von den Behörden der Färöer ungerecht behandelt fühlten. Auch bei der EM gibt es durch die Spielorte Heim-Teams - wenn Behörden Maßnahmen zum Vorteil von Heimteams ergreifen, hat das zumindest Konfliktpotenzial.

Die Vorsichtsmaßnahmen im Hygienekonzept

Mannschaftsbus der deutschen Nationalmannschaft

Allgemein: Der Grundsatz des Hygienekonzepts ist derselbe wie in der Bundesliga oder im Europapokal. Häufiges Testen soll sicherstellen, dass infizierte Menschen schnell vom restlichen Team isolieren kann. Damit sollen größere Ausbrüche in den Teams verhindert und der Spielbetrieb sichergestellt werden. Darüber hinaus soll das mittlerweile Übliche eingehalten werden: Masken tragen und Abstand halten in praktisch allen Situationen außerhalb des Spielfelds.

Die Unterbringung der Teams: Es soll blasenartige Umgebungen für die Zeit zwischen den Spielen geben. Dabei gibt es beispielsweise klare Sitzordnungen und von anderen Menschen abgeschirmte Bereiche beim Essen, um so wenig Kontakt zu Hotel-Angestellten wie möglich zuzulassen. Für alle Delegationsmitglieder soll es Einzelzimmer geben, das Hotelgelände möglichst nicht verlassen werden.

An- und Abreise: Beispielsweise sollen zwei Teambusse verwendet werden, um Distanz zu schaffen. Den Teams wird empfohlen, Fotos von der Sitzordnung zu machen, um diese hinterher nachvollziehen zu können.

