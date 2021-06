"Andere Leute hätten die Entscheidung treffen müssen"

Kasper Schmeichel, Torwart der dänischen Mannschaft, kritisierte die Umstände ebenfalls. "Es war keine Situation, in der wir hätten landen sollen" , sagte der 34-Jährige am Montag. "Es hätten andere Leute diese Entscheidung treffen müssen." Dänemarks Ex-Nationalspieler pflichtete ihm beim dänischen Sender TV3+ bei: "Wenn so etwas passiert, sind die Spieler voller Emotionen und haben nicht die Übersicht, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Es muss jemanden geben, der dann sagt: 'Wir hören hier auf!'"

Die Kritik an der UEFA wird immer deutlicher: Man hätte die Spieler, die gerade mit ansehen mussten, wie einer von ihnen einen Herzstillstand erlitt und nur knapp überlebte, nicht mit dieser Wahl konfrontieren sollen.

Die UEFA solle darüber beraten, "was man in Zukunft in so einer Situation macht" , sagte der Sportdirektor des dänischen Verbandes, Peter Möller. Kasper Schmeichel sagte ebenfalls: "Ich hoffe, dass die UEFA daraus etwas lernt." Tut sie das?

UEFA verwies auf Regularien zum Spielabbruch

Die UEFA ließ eine Anfrage der Sportschau zunächst unbeantwortet, ob sie für die Zukunft ein gesondertes Vorgehen bei medizinischen Notfällen erarbeiten will. Am Sonntag verwies sie nach Angaben des Sport-Informations-Dienstes auf Artikel 29 ihrer Turnier-Regularien. Darin steht, dass eine EM-Partie nach einem Spielabbruch am folgenden Tag zu Ende gespielt werden soll. Erst wenn das partout nicht geht, solle ein anderer Termin gesucht werden.