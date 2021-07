Wembley: Dänemark, Spanien und Italien nur mit Fans, die in Großbritannien leben

Die beiden Halbfinalspiele bestreiten Italien und Spanien am Dienstag (06.07.2021) sowie England und Dänemark am Mittwoch. Für reisende Fans gibt es keine Ausnahmen von den Einreisebeschränkungen, die eine Mindestquarantäne von fünf Tagen vorsehen. Da zwischen den Viertelfinalspielen und den beiden kommenden Partien für die beteiligten Teams jeweils nur vier Tage liegen, wird die Zeit nicht reichen. Somit haben nur in Großbritannien lebende oder besonders frühzeitig angereiste Menschen aus den drei Ländern die Chance, das Halbfinale zu sehen.

Bei den Halbfinalspielen und beim Finale sollen mehr als 60.000 Menschen im Stadion sein dürfen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Großbritannien vervierfachte sich seit Turnierbeginn in dem Land, die Delta-Variante des Coronavirus sorgt für immer mehr Ansteckungen.

Mancini findet es unfair, Spanien appelliert an Spanier in Großbritannien

"Ich finde es sehr unfair, dass wir nicht das halbe Stadion voller italienischer Fans und das halbe Stadion voller Spanier haben.", sagte der italienische Trainer Roberto Mancini. "Das ist es doch, was so großartig am Fußball ist." Der italienische Verband schreibt auf seiner Internetseite, dass 6.400 Karten an italienische Fans mit Wohnsitz in Großbritannien und Irland verkauft werden.

Der spanische Verband nannte keine konkreten Zahlen, schrieb aber auf seiner Homepage an in Großbritannien lebende Spanierinnen und Spanier: "We need you!" Ein Appell, zum Spiel zu kommen.

Dänemark versorgt 7.900 Dänen in Großbritannien mit Karten

Unter den mehr als 60.000 Fans in Wembley beim zweiten Halbfinale zwischen England und Dänemark werden 7.900 dänische Fans sein, das Kontingent wurde kurzfristig von zunächst 5.800 erweitert. Dabei geht es nach bisherigen Plänen allerdings ausschließlich um Dänen, die in Großbritannien leben - ähnlich lief es beim Spiel der deutschen Mannschaft in England. Bis zu 595 Euro müssen sie bezahlen, um eines der größten Spiele der dänischen Fußballgeschichte zu sehen. In der dänischen Politik wird das Thema aber weiter diskutiert.

Mehrere Parteien forderten Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf, sich für mehr Fans einzusetzen. Die Boulevardzeitung "Ekstra Bladet" kritisierte, dass sich Frederiksen und Außenminister Jeppe Kofod nicht zu der Situation zu Wort meldeten. "Die Leute hier sind geimpft, getestet und bereit, da hinüber zu schwimmen", schrieb die Zeitung am Montag.