60.000 in Wembley trotz Delta-Variante - das Spiel mit der Gesundheit

UEFA über London und Sankt Petersburg: Es geht weiter wie geplant

Eine Veränderung der Spielorte mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Russland und Großbritannien ist bei der UEFA genauso wenig vorgesehen wie die denkbare Reduzierung der nutzbaren Stadionkapazität.

Auf Anfrage der Sportschau teilte die UEFA mit, dass die Spiele in Sankt Petersburg und London "wie im Spielplan vorgesehen" ausgetragen würden. "Die an jedem Austragungsort durchgeführten Maßnahmen entsprechen vollständig den Vorschriften der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden" , so die UEFA in der schriftlichen Stellungnahme. "Die endgültigen Entscheidungen in Bezug auf die Anzahl der Fans und auf die Einreisebestimmungen fallen in die Zuständigkeit der lokalen Behörden, und die UEFA befolgt diese strikt."

Die Alarmsignale im Zusammenhang mit der EM häufen sich

"Als Leuchtfeuer der Hoffnung" beschrieb UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kürzlich die EM. Die Hoffnung auf ein normales Leben mit dem Besuch eines Fußballspiels ist aber immer stärker eingetrübt von der Sorge über die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

Das "Leuchtfeuer der Hoffnung" wirkt allmählich eher wie ein Spiel mit der Gesundheit. Die Alarmsignale im Zusammenhang mit dem Turnier mehren sich:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Großbritannien stieg seit Turnierbeginn am 11. Juni von 63,6 auf 151,1 am Vorabend des Achtelfinalspiels zwischen England und Deutschland in London, das am 29. Juni (18 Uhr, live im Ersten) vor bis zu 45.000 Menschen stattfinden soll.

Einige Tage nach dem Spiel zwischen Schottland und England stiegen die Zahlen in Schottland laut BBC besonders bei 15- bis 44-jährigen Männern. Expert*innen vermuten einen Zusammenhang mit dem Spiel.

Die Behörden in St. Petersburg meldeten am Montag 110 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden, die mit einer Coronainfektion in Verbindung stehen sollen - der bisherige Höchstwert. Die Zahl der Neuinfektionen steigt seit Tagen an. Hier soll am Freitag ein Viertelfinalspiel stattfinden. Auch in Russland hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz seit Turnierbeginn auf fast 91 nahezu verdoppelt.

Fast 300 finnische Fans sind nach ihrer Rückkehr von den beiden Spielen ihrer Mannschaft aus Sankt Petersburg nach Behördenangaben positiv getestet worden.

Nach dem Spiel zwischen Dänemark und Russland in Kopenhagen wurden 16 Menschen positiv getestet. Tausende Fans, die auf derselben Tribüne waren, wurden zum PCR-Test aufgefordert.

In Ungarn gab es bei vier Spielen 100 Prozent Auslastung ohne Maskenpflicht. Die Auswirkung dieser Spiele ist noch unbekannt, die Bilder aus dem Stadion und dem Umfeld suggerieren aber aber den Trugschluss, dass die Pandemie vorbei sei. Niederländische Fans feierten zu Tausenden in der Stadt dicht an dicht.

Wembley: Dienstag 45.000, ab Halbfinale mehr als 60.000

45.000 Menschen dürfen zum Spiel gegen Deutschland ins Wembleystadion, zuvor waren es 21.500. Und zu den beiden Halbfinalspielen und zum Endspiel sollen es sogar mehr als 60.000 sein. Das ergaben Verhandlungen zwischen der UEFA und der britischen Regierung. Medien in London berichten, dass die UEFA mit dem Umzug der drei großen Spiele zum Ende des Turniers nach Budapest gedroht haben soll.

Mehr noch: Die britische Regierung erlaubte der UEFA für das Halbfinale und das Endspiel in London Ausnahmen von den Einreisebeschränkungen. Wichtige Gäste der UEFA wie Funktionäre oder Sponsoren dürfen die Quarantäne brechen und zu den Spielen kommen, jeweils 1.000 Fans der teilnehmenden Teams sollen dasselbe dürfen.