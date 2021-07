"Die UEFA fordert von ihren Sponsoren, dass die Gestaltung der Werbung den lokalen Gesetzen entsprechen" , teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau mit. "Wir wissen, dass dies in Baku und Sankt Petersburg nicht der Fall ist." Es geht um die Werbung des UEFA-Sponsors Volkswagen, der nach dem Streit um die Beleuchtung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben wie mehrere andere Sponsoren seine Werbung in eben diesen Farben gestaltet hatte.

Gesetz zu "homosexueller Propaganda" in Russland

In Russlands gilt seit 2013 ein Gesetz über "homosexuelle Propaganda". Bei der Leichtathtletik- WM 2013 in Moskau hatte die schwedische Hochspringerin Emma Green Tregaro aus Protest gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten in Russland ihre Fingernägel bunt lackiert. Im weiteren Verlauf erhielt sie vom internationalen Leichtathletik-Verband eine Verwarnung und die Aufforderung, ihre Nägel umzulackieren. Sie wählte rot. "Weil ich an Liebe glaube" , sagte sie.

In Aserbaidschan sind sexuelle Handlungen zwischen Menschen gleichen Geschlechts seit dem Jahr 2000 zwar nicht mehr verboten. Das Auswärtige Amt schreibt bei seinen Reisehinweisen zu dem Land aber, dass "Homosexualität gesellschaftlich kaum akzeptiert und mit Tabus belegt ist" . Einen gesetzlichen Schutz vor Diskriminierung gibt es jedoch nicht. Die UEFA sieht in beiden Ländern rechtlich keine Möglichkeit für die Regenbogen-Werbung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

VW: "Bedauern die Entwicklung"

"Aufgrund von Bedenken der UEFA im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten in Russland und Aserbaidschan hat der Verband uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Bespielung der Werbebanden in Regenbogenfarben in St. Petersburg und Baku nicht möglich sei" , hatte der Volkswagen-Konzern zuvor mitgeteilt: "Diese Entwicklung bedauern wir." Man habe erneut ein "deutliches Zeichen pro Vielfalt" setzen wollen.

Am Freitag in Sankt Petersburg und am Samstag in Baku wird die zuletzt verwendete Bandenwerbung in Regenbogenfarben nicht gezeigt. Bei den Spielen am Freitag in München und am Samstag in Rom sollen sie dagegen zum Einsatz kommen.

VW wird in anderen Spielen einziger Sponsor mit Regenbogen sein

VW wird dann der einzige UEFA-Sponsor sein, der seine Werbung noch in Regenbogenfarben darstellt. "Alle anderen Sponsoren haben sich entschieden, keine Regenbogengrafiken mehr im Turnier zu verwenden, da der 'Pride Month' zu Ende ist" , so die UEFA. Auch die UEFA entfernte mit dem Ende des Monats die bunten Farben aus ihrem Logo. Sie unterstütze weiter die Zurschaustellung von Botschaften für Toleranz und Vielfalt, so die UEFA.

Der Juni steht als "Pride Month" jedes Jahr im Zeichen der Regenbogenflagge. Die LGBTIQ -Gemeinschaft setzt sich damit für Toleranz und sexuelle Vielfalt ein. Hintergrund des "Pride Month" ist ein Aufstand queerer Menschen am 28. Juni 1969 in New York gegen Polizeiwillkür.

Diskussionen um Regenbogenfarben während der EM