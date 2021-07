Wembley: Inzidenzen steigen, 1.000 Italiener dürfen einreisen

60.000 in Wembley trotz Delta-Variante - weiter Kritik an der UEFA

In Großbritannien steigen die Infektionszahlen mit der Delta-Variante des Coronavirus. In Sankt Petersburg gibt es mehr Infektionen als je zuvor seit Ausbruch der Pandemie. Doch die UEFA hält an allen Plänen fest, in London sollen zum Halbfinale und Finale mehr als 60.000 Menschen ins Stadion. | mehr