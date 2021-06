Russland schließt ARD-Journalist Robert Kempe von EURO 2020 aus

"Die letzten russischen Funktionäre in der UEFA hatten alle eine Gazprom-Verbindung: Sergej Fursenko war bis Mitte der 2010er-Jahre in der UEFA-Exekutive und Direktor einer Gazprom-Tochter. Danach Witali Mutko, der russische Sportminister und ehemalige Präsident von Zenit St. Petersburg. Und nun Aleksander Dyukov, der seit diesem Jahr in der UEFA-Exekutive sitzt und - überraschenderweise - Vorstandsvorsitzender einer Gazprom-Tochter ist" , führt Kempe aus.

Nordkoreanische Arbeiter in Moskau

Seit den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 berichtet der Journalist Kempe über die Zusammenhänge zwischen Sport und Politik in Russland, etwa über die Annexion der Krim und die Verbindungen in den Fußball. Ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 deckte er als Teil eines Autorenteams auf, dass nordkoreanische Arbeiter am Luschniki-Stadion in Moskau, dem Ort des WM -Endspiels, tätig waren.

Die Praxis, nordkoreanische Arbeiter einzusetzen, wird von den Vereinten Nationen massiv kritisiert, da die so erworbenen Devisen mit dazu beitragen könnten, nordkoreanische Nuklear- und Raketenprogramme zu finanzieren. Im Interview mit dem ARD -Journalisten musste der damalige Chef des WM -Organisationskomitees, Alexej Sorokin, zugeben, nicht zu wissen, ob auch an weiteren WM -Baustellen Arbeiter aus Nordkorea tätig sind.

Berichte über Menschenrechtsverletzungen