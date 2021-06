Die ganz heiße Phase um die Plätze in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft beginnt heute. Am Abend steht im Innsbrucker Tivoli-Stadion das Testspiel gegen Dänemark an. Da erst um 21 Uhr Anstoß ist, wurde der Wunsch des Deutschen Fußball-Bundes, Zuschauer zuzulassen, abgelehnt. Die im österreichischen Bundesland Tirol gültige Coronaverordnung lässt nach 22 Uhr keine öffentlichen Ansammlungen von mehr als vier Personen mehr zu.

Ginter oder Süle neben Hummels

Beim Abschlusstraining am Dienstag waren mit Ausnahme von Leon Goretzka (Muskelfaserriss) die 21 Spieler dabei, die größtenteils schon seit Freitag (28.05.2021) im Trainingslager in Seefeld sind. Die vier Spieler, die mit den englischen Klubs FC Chelsea und Manchester City das Finale der Champions League bestritten, sollen am Donnerstag (03.06.21) in dem etwa 25 Autominuten von Innsbruck entfernten Ort eintreffen.

Die Startelf gegen Dänemark dürfte somit anders aussehen als jene, die am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich in die EM starten wird. Antonio Rüdiger vom FC Chelsea gilt neben Rückkehrer Mats Hummels in der Innenverteidigung als gesetzt. Seinen Platz könnten heute Matthias Ginter oder Niklas Süle einnehmen.

Sechs Wechsel angekündigt

Bei der Aufstellung ließ sich der Trainerstab nicht in die Karten gucken. Nur an Torwart Manuel Neuer wurde ein sicherer Platz verteilt. Dass außer Hummels auch Thomas Müller sein Comeback geben wird, dürfte aber klar sein. Auch Joshua Kimmich und Serge Gnabry gelten als Starter. Sollte Bundestrainer Joachim Löw sich für eine Viererkette entscheiden, gilt Lukas Klostermann als erster Anwärter auf den Posten des rechten Verteidigers. Links scheint das Rennen zwischen dessen Leipziger Mannschaftskollegen Marcel Halstenberg, dem Freiburger Christian Günter und Robin Gosens von Atalanta Bergamo offen zu sein.

Assistenztrainer Marcus Sorg kündigte schon an, dass die Möglichkeit ausgeschöpft werden soll, sechs Spieler einwechseln zu dürfen. Da Jamal Musiala in den ersten Tagen von Seefeld wegen muskulärer Probleme meistens allein trainierte und Toni Kroos erst am Montag nach seiner Coronainfektion aus Spanien einreiste, dürften sie zumindest nicht lange auf dem Platz stehen.

Dänemark mit einigen Bekannten

Die Dänen bieten in ihrem Kader einige aus der Bundesliga bekannte Spieler auf. Yussuf Poulsen aus Leipzig gehört ebenso dazu wie Thomas Delaney von Borussia Dortmund. Pierre Emile Höjbjerg war mal beim FC Bayern, spielt jetzt bei Tottenham Hotspur in der Premier League genau wie Andreas Christensen beim FC Chelsea. Der ehemalige Mönchengladbacher reiste nach dem Gewinn der Champions League schneller zur Nationalmannschaft als Rüdiger, Kai Havertz, und Timo Werner.

Er kam am Montag an und stand einen Tag später in Innsbruck beim Abschlusstraining auf dem Platz. Die Einheit leitete Kasper Hjulmand, der in der Saison 2014/15 beim 1. FSV Mainz 05 arbeitete und seit 2020 Dänemarks Nationaltrainer ist.

Die deutsche Mannschaft bleibt noch bis zum 6. Juni in Seefeld. Einen Tag später steht in Düsseldorf der letzte Test gegen Lettland an. Am 8. Juni bezieht der Tross des DFB dann sein EM-Quartier im fränkischen Herzogenaurach.

Mögliche Aufstellung Deutschland:

Neuer – Klostermann, Ginter, Hummels, Günter – Kimmich, Can – Gnabry, Müller, Sané - Volland

Stand: 02.06.2021, 12:00