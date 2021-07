Der Schmerz über das sportliche Aus sitzt tief. "Vor allem die Art und Weise, wie wir verloren haben, macht es ein bisschen schwieriger, das wirklich zu verstehen. Denn ich hatte das Gefühl, dass es nicht ganz fair war ", sagte Angreifer Martin Braithwaite. "Manchmal würde man gerne vom Schiedsrichter selbst hören, was er dachte" , meinte Mittelfeldspieler Pierre-Emile Höjbjerg. "Es fühlt sich nicht gerecht an. Das ist etwas, das mich wütend macht. Ich bin enttäuscht" , erklärt Trainer Kasper Hjulmand.

Stolze Dänen

Und doch ist etwas zurückgeblieben von diesem für die Dänen außergewöhnlichen Turnier. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl für das ganze Land von dieser EM ausgegangen, wie es sich wohl im Vorfeld niemand hätte vorstellen können. "Ihr habt Dänemark um euch herum versammelt. Außergewöhnlichen Zusammenhalt gezeigt, als es wirklich zählte. Selten sind wir stolzer gewesen! Danke für die Reise" , schrieb die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen auf Instagram.

" Am Anfang waren nur ein paar Leute am Hotel und haben uns gefeiert. Am Ende standen die Menschen schon am Flughafen und an den Straßen und haben ihre Begeisterung gezeigt" , sagte Thomas Delaney vor dem Halbfinale. "Das ist einfach unglaublich." So viel Begeisterung, ausgehend von der Nationalmannschaft, gab es sehr lange nicht in Dänemark.

Der überraschende EM-Triumph von 1992, bei dem die dänische Mannschaft vom Strand-Urlaub zum Titel eilte, war bislang das einschneidenste Erlebnis, dass die Nation in Sachen Fußball und Nationalteam bisher miterlebt haben. Die EURO 2020 dürfte diesem Erlebnis allerdings in nichts nachstehen.

Stand: 08.07.2021, 11:30