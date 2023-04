Gegengewicht zur ECA Kleinere Klubs in Europa organisieren sich neu Stand: 21.04.2023 21:18 Uhr

Eine neue Klub-Vereinigung soll kleineren Vereinen in Europa eine Stimme geben. Die ECA, mächtiger Fürsprecher der Spitzenklubs, ergreift Gegenmaßnahmen.

Die neue Union of European Clubs (UEC) wird am Montag (24.04.2023) in Brüssel offiziell ausgerufen. "Wir wollen eine Lücke in der Struktur des europäischen Klubfußballs schließen. Mehr als 90 Prozent der Profiklubs sind nicht vertreten, und das sind vor allem Klubs außerhalb der Elite" , sagt ein Vertreter der UEC im Gespräch mit der Sportschau. "Die UEC wird diesen Klubs eine Stimme geben."

Offizielle Mitglieder sind noch nicht bekannt. Nach Informationen der Sportschau sollen auch mehrere Klubs aus der Bundesliga ihr Interesse bekundet haben. Ob sie dabei bleiben, ist unklar - denn im Hintergrund wird aktuell Druck aufgebaut.

ECA versucht, die UEC abzuwerten

Die European Club Association (ECA) ist bislang die einzige von der UEFA anerkannte Klubvertretung im europäischen Fußball. Und sie will, dass das so bleibt und versucht, die UEC kommunikativ und strukturell abzuwerten. Bei der Generalversammlung in Budapest Ende März vergrößerte die ECA die Zahl ihrer Mitglieder deutlich, was auch die Mitgliedschaft bei der neuen Konkurrenz unattraktiver machen soll.

Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain und Vorsitzender der ECA, sagte über die UEC: "Ich habe nur wenig von ihnen gehört. Ist das eine neue Art von A22 (die Agentur zur Durchsetzung der Super League, Anmerkung der Redaktion)? Wir sind die einzige von UEFA und FIFA anerkannte Klubvertretung." Alle wichtigen Interessengruppen sind in Brüssel eingeladen, das Thema ist in der europäischen Fußballpolitik sensibel. Die ECA wird wohl nicht erscheinen. Kommt die UEFA? Respektvoll wäre es, ein Affront gegen die mächtige ECA aber auch.

Crystal Palace und weitere Klubs aus der Premier League dabei

Nach Informationen der Sportschau kommen auch Klubs aus der Premier League zum Start der UEC nach Brüssel, darunter Crystal Palace. Sie haben Interesse an der neuen Organisation.

ECA-Geschäftsführer Charlie Marshall wählte dem Sender CBS gegenüber ironische Worte zu Palace: "Schön zu sehen, dass Crystal Palace, ein Klub mit über 200-mal so hohen Einnahmen wie ein ähnlicher Klub in der kroatischen Liga, sich dafür einsetzt, die Kluft zwischen den reichsten und den ärmsten Klubs in Europa zu schließen."

UEC will die ECA nicht ersetzen - aber ein Gegengewicht bilden

Die UEC sagt derweil, dass sie die ECA nicht ersetzen, aber ein Gegengewicht sein will. "Wenn nur Eliteklubs angemessen vertreten sind, werden Entscheidungen über die Zukunft des Fußballs, die alle Klubs betreffen, im Sinne der Eliteklubs getroffen" , heißt es aus der UEC.

Vertreter der neuen Organisation waren Freitag (21.04.2023) auch bei der Generalversammlung des europäischen Ligenverbands eingeladen, die sich in einem Aufruf für höhere Zahlungen der UEFA an kleinere Klubs aussprach. Die Gründung der UEC ist auch ein Ausdruck der finanziellen Spaltung in Europa.

Spaniens Ligachef unterstützte die Gründung der UEC

Eine polarisierende Figur spielt eine wichtige Rolle bei der UEC: Javier Tebas, Chef der spanischen Liga, unterstützte die UEC bei ihrer Gründung. Tebas gilt als einer der undiplomatischsten Funktionäre im internationalen Fußball. Er befindet sich dauerhaft in öffentlichen Auseinandersetzungen - beispielsweise mit dem spanischen Verband, spanischen Journalisten, dem FC Barcelona, Real Madrid und auch der ECA mit Nasser Al-Khelaifi und Paris Saint-Germain.

Tebas, der die UEFA bei der Verhinderung der Super League maßgeblich unterstützte, wird am Montag bei der offiziellen Gründung der UEC auftreten, er unterstütze die Organisation bei ihrer Gründung und befürwortet sie. Ihr Vorsitzender soll er jedoch nicht werden.