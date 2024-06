Dänemark vielleicht ohne Eriksen Vestergaard: "Versuchen, ein wenig nervig zu sein" Stand: 28.06.2024 21:08 Uhr

Dänemark muss möglicherweise auf Christian Eriksen verzichten. Der Regisseur hat "Magen". Dennoch wollen die Dänen um Jannik Vestergaard Deutschland im Achtelfinale am Samstagabend in Dortmund (21 Uhr, Radioreportage und Liveticker) "nerven".

"Wenn wir gegen große Nationen spielen, bringen wir immer unsere Bestleistung" , sagte Trainer Kasper Hjulmand im Vorfeld, "wir haben immer ein gutes Gefühl, wenn wir so ein bisschen die Außenseiterrolle einnehmen." Deutschland sei am Samstag zwar "Favorit" , ergänzte Wolfsburgs Jonas Wind, aber der frühere Gladbacher Jannik Vestergaard sagte auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel: "Wir werden versuchen, ein wenig nervig zu sein und unsere Stärken auszuspielen."

Extrem mühsame Vorrunde

Auf einen Durchmarsch wie 1992 deutet derweil wenig hin, die Vorrunde war extrem mühsam. Mit drei Unentschieden quälten sich die Dänen in einer schwachen Gruppe auf Rang zwei, Prunkstück war die stabile Defensive um Vestergaard, Andreas Christensen und Joakim Andersen. Insgesamt gibt es elf Spieler mit einem gegenwärtigen oder vergangenen Bezug zur Bundesliga, Coach Hjulmand stand in der Saison 2014/15 beim 1. FSV Mainz 05 an der Seitenlinie.

Wie lässt sich die Torflaute beenden?

Er muss vor allem die Torflaute in den Griff kriegen. Die Verbindung zwischen dem im Abschlusstraining fehlenden Spielmacher Christian Eriksen und Sturmjuwel Rasmus Höjlund hakt. "Wir hatten ein paar Probleme, Tore zu schießen. So, wie wir Rasmus angespielt haben, war das nicht das Richtige" , sagte der dänische Coach. Es gehe darum, dass bessere Chancen kreiert würden. Und Hjulmand fügte hinzu: "Aber Rasmus den Ball richtig aufzulegen, das ist der nächste Schritt für uns."

Der 21 Jahre alte Höjlund wurde nicht nur wegen seines Wechsels von Bergamo zu Manchester United mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht - schnell, guter linker Fuß, körperlich stark, gefährlich im Kopfballspiel. Doch bei der EM entwickelte er bislang kaum Gefahr, weshalb die Abhängigkeit von Eriksens Torinstinkt weiterhin groß ist.

Eriksen und Delaney mit Fragezeichen

Doch Eriksen ist offenbar angeschlagen, hinter seinem Einsatz steht aufgrund von Magenproblemen ein Fragezeichen. "Christian Eriksen hat Probleme mit dem Magen, genau wie Thomas Delaney" , sagte Hjulmand, "bei Christian geht es schon besser, wir hoffen, dass er morgen dabei sein kann."

Der Spielmacher trat die Reise vom Teamcamp im baden-württembergischen Freudenstadt nicht gemeinsam mit der Mannschaft im Charterflieger an, sondern fuhr mit dem Auto. Am Abend sollte er zur Mannschaft stoßen. "Wir wollten nicht, dass er mit den anderen Spielern reist" , erklärte Hjulmand, der allerdings "erwartet", dass Eriksen spielen kann.

"Danish Dynamite" - die Fans sind da

6.000 bis 8.000 dänische Fans sollen Karten für das Spiel in Dortmund haben. Die Dänen sind trotz ihrer bisherigen Sieglos-Serie bei dieser EM zufrieden mit der Unterstützung ihrer Anhänger. "Es war unglaublich, wie viele dänische Fans bei unseren bisherigen Spielen waren" , sagte Vestergaard, "wir sind so glücklich, dass wir aus dem ganzen Land die Unterstützung spüren."

Es werde trotz Abwesenheit des auf Dienstreise in Grönland befindlichen Königs, so Leipzigs Poulsen, für Dänemark "das coolste Spiel seit Langem" .