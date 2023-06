EM-Qualifikation England überrollt Nordmazedonien, Frankreich mit Zittersieg Stand: 19.06.2023 22:59 Uhr

England und Frankreich bleiben in der EM-Qualifikation klar auf Kurs. England feierte ein Schützenfest gegen Nordmazedonien. Frankreich konnte sich gegen Griechenland einmal mehr auf die Treffsicherheit von Kylian Mbappé verlassen. Die Türkei mit Trainer Stefan Kuntz fuhr gegen Wales den nächsten Sieg ein.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft feierte am Montag (19.06.2023) in Manchester einen souveränen 7:0-Erfolg gegen Nordmazedonien und liegt in Gruppe C souverän an der Spitze. Kapitän Harry Kane, der im sechsten Länderspiel in Folge traf (29., 72./Foulelfmeter), Bukayo Saka (39., 47., 51.), Marcus Rashford (45.) und Kalvin Philipps (64.) sorgten für den vierten Sieg im vierten Soiel für das Team von Gareth Southgate.

Hinter England wahrte die Ukraine mit einem Zittersieg ihre Chancen auf die Teilnahme an der EM-Endrunde in Deutschland. Das Team des neuen Nationaltrainers Sergej Rebrow besiegte auf neutralem Platz im slowakischen Trnava Malta mit 1:0 (0:0) und bleibt mit sechs Punkten in der schweren Gruppe mit dem EM-Zweiten England und Titelverteidiger Italien zunächst Zweiter hinter den Three Lions. Die Italiener haben bislang ein Spiel und drei Punkte weniger auf dem Konto als die Ukraine.

40. Länderspieltor - Mbappé erlöst Frankreich

Vize-Weltmeister Frankreich hat dank des 40. Länderspieltreffers von Kylian Mbappe in der EM-Qualifikation seine weiße Weste gewahrt. Das Starensemble gewann am Montagabend im Stade de France in Überzahl mit 1:0 (0:0) gegen Griechenland. Mit der Optimalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen liegt Les Bleus in der Gruppe B klar auf Kurs. Mbappe erlöste die drückend überlegenden Franzosen per Foulelfmeter (55.). Dem Superstar fehlt damit nur noch noch ein Treffer, um zum viertplatzierten Michel Platini in der ewigen Bestenliste des französischen Verbandes aufzuschließen.

Mavropanos mit Rot vom Platz

Bei den Griechen sah Stuttgarts Konstantinos Mavropanos (69.) nach einer Notbremse gegen den Frankfurter Randal Kolo Muani die Rote Karte, zuvor hatte der Innenverteidiger bereits den Strafstoß verursacht. Mavropanos erwischte Antoine Griezmann im Strafraum mit gestreckten Bein am Kopf. Der Angreifer blutete, er konnte aber mit Turban weiterspielen. Mbappes unplatzierten Schuss konnte Griechenlands Torhüter Odisseas Vlachodimos noch abwehren. Da aber mehrere Griechen zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Anlauf blieb Mbappe dann eiskalt.

Ärgster Verfolger der Franzosen bleibt dennoch Griechenland mit sechs Punkten aus drei Spielen. Die Niederlande haben drei Zähler auf dem Konto, aufgrund der Teilnahme am Finalturnier der Nations League hat die Elftal aber erst zwei Partien absolviert. Die Gruppe komplettieren Irland (drei Punkte) und Gibraltar (ohne Punkt).

Türkei unter Coach Kuntz in Gruppe D weiter an der Spitze

Die Türkei konnte ihre Tabellenführung in der Gruppe D festigen - auch dank des glücklichen Händchens ihres deutschen Trainers Stefan Kuntz. Die Türken feierten in Samsun gegen Wales in fast 50-minütiger Überzahl durch Tore der Joker Umut Nayir (72.) und Arda Güler (80.) mit 2:0 (0:0) ihren zweiten Sieg nacheinander.

Die Türken bauten damit ihren Vorsprung auf Kroatien vorläufig auf fünf Punkte aus. Allerdings hat der WM-Dritte aufgrund seiner Teilnahme am Finalturnier der Nations League bisher zwei Spiele weniger bestritten. Drei Tage nach dem glücklichen 3:2-Erfolg in Lettland brachte das Kuntz-Team in einer hektischen Partie offensiv lange Zeit wenig zustande, auch aus der Überzahl nach der Roten Karte gegen Joe Morrell wegen groben Foulspiels (41.) konnten die Türken lange keinen Nutzen ziehen. Zudem blieben die Waliser durch Konter weiterhin gefährlich.

Nach einem verschossenen Strafstoß von Inters Hakan Calhanoglu (64.) ließ Einwechselspieler Nayir (69.) die türkischen Fans über den erlösenden Führungstreffer jubeln. Güler (80.) sorgte als zweiter Joker für die Entscheidung.

Zwei späte Gegentore - Schweiz verdaddelt Sieg gegen Rumänien

Im Spitzenspiel der Gruppe I verpasste die Schweiz mit Bayern-Keeper Yann Sommer wegen zwei später Gegentore gegen Rumänien den vierten Sieg im vierten Spiel. Am Ende stand in Luzern ein 2:2-Unentschieden, die Schweiz bleibt aber mit zwei Punkten Vorsprung vor Rumänien an der Tabellenspitze.