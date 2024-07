Dani Olmo vor dem Finale vorne Rennen noch offen - wer wird EM- Torschützenkönig? Stand: 11.07.2024 22:51 Uhr

Vor dem EM-Finale teilen sich sechs Spieler mit jeweils drei Toren den ersten Platz in der Torschützenliste. Deutschlands Jamal Musiala hat trotz seiner drei Treffer keine Chance mehr auf die Auszeichnung. Welche Tie-Breaker bei Torgleichheit entscheiden und wer die besten Chancen hat.

Nur noch ein Spiel bleibt übrig bei dieser EM - und das Rennen um die Torjägerkrone ist weiterhin komplett offen. Mit Dani Olmo, Harry Kane, Fabian Ruiz und Jude Bellingham haben noch vier Spieler im Finale große Chancen auf den "UEFA Golden Boot". DFB-Spieler Jamal Musiala, der genau wie Dani Olmo drei Tore bei dieser EM erzielt hat, hat keine Chance mehr auf die Auszeichnung.

Die Torschützenliste vor dem Finale Name (Land) Tore (Vorlagen) Minuten pro Tor Dani Olmo (Spanien) 3 (2) 114 Georges Mikautadze (Georgien) 3 (1) 116 Cody Gakpo (Niederlande) 3 (1) 175 Ivan Schranz (Slowakei) 3 (0) 112 Jamal Musiala (Deutschland) 3 (0) 141 Harry Kane (England) 3 (0) 182 Fabian Ruiz (Spanien) 2 (2) 226 Jude Bellingham (England) 2 (0) 291

Was passiert bei Tor-Gleichheit?

Seit der Europameisterschaft 2008 hat die UEFA genaue Regeln aufgestellt, die bei Tor-Gleichheit den Torschützenkönig definieren. Drei Statistiken (sogenannte "Tie-Breaker") sorgen in absteigender Reihenfolge für die Entscheidung:

Haben mehrere Spieler gleich viele Tore erzielt, gewinnt derjenige von ihnen, der die meisten Vorlagen hat. Bei der vergangenen EM 2021 hatten Patrick Schick und Cristiano Ronaldo beide jeweils fünf Tore. Ronaldo gewann den Golden Boot, weil er eine Vorlage hatte.

Zählen Tore aus Elfmeterschießen? Tore, die bei Elfmeterschießen geschossen werden, zählen nicht in die Statistik ein. Tore aus Verlängerungen dagegen schon. Ein heraus geholter Elfmeter, der danach verwandelt wird, zählt für den Gefoulten als Vorlage. Für Eigentore und direkt verwandelte Ecken und Freistöße wird keine Vorlage vergeben.

Steht es nach dem ersten Tie-Breaker immer noch unentschieden, gewinnt derjenige, der für seine Tore die wenigste Spielzeit benötigte. Bei der EM 2012 hatten Fernando Torres und Mario Gomez jeweils drei Tore und eine Vorlage. Fernando Torres gewann, weil er nur 189 Minuten pro Tor benötigte (Mario Gomez benötigte 282 Minuten).

Selbst für den Fall, dass mehrere Spieler gleich viele Tore, Vorlagen und gespielte Minuten haben - was kaum vorstellbar ist - hat die UEFA einen letzten Tie-Breaker. Dann gewinnt der Spieler mit den meisten Toren in der Qualifikation. Dieser Fall ist noch nie eingetreten.

Die Tie-Breaker in der Übersicht:



Meiste Anzahl an Vorlagen Geringste Spielzeit Meiste Anzahl an Toren in der Qualifikation

Die letzten fünf "Golden-Boot"-Gewinner Turnier Golden-Boot (Land) Tore (Vorlagen) 2004 Milan Baroš (Tschechien) 5 (1) 2008 David Villa (Spanien) 4 (0) 2012 Fernando Torres (Spanien) 3 (1) 2016 Antoine Griezmann (Frankreich) 6 (2) 2021 Cristiano Ronaldo (Portugal) 5 (1)

Wie wurde es früher entschieden?

Bei den Europameisterschaften von 1960 bis 2004 gab es diese Tie-Breaker noch nicht. Das führte zu teilweise langen Listen an Torschützenkönigen. 1992 teilten sich beispielsweise Dennis Bergkamp (Niederlande), Thomas Brolin (Schweden), Henrik Larsen (Dänemark) und Karl-Heinz Riedle (Deutschland) mit jeweils drei Toren die Auszeichnung.

Die weiteren individuellen Auszeichnungen

Neben dem Golden Boot werden am Sonntagabend noch zwei weitere Turnier-Auszeichnungen vergeben. Der "Player of the Tournament Award" (Spieler des Turniers) wird noch vom Ausgang des Spiels abhängen. Sollte Spanien gewinnen, dürften Rodri, Ruiz und Olmo heiße Kandidaten für die Trophäe sein.

Beim "Young Player of the Tournament Award" (Trophäe für den besten U21-Spieler des Turniers) führt wohl kein Weg am dann 17-jährigen Lamine Yamal vorbei. Der Spanier hat mit seiner trickreichen Spiel und seinem Traumtor gegen Frankreich ganz Europa verzückt.

Nach dem Spiel wird außerdem noch das "Team of the Tournament" verkündet. Dabei werden (meistens im 4-3-3 Spielsystem) positionsgetreu die elf besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.