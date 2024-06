Aufstellung im EM-Eröffnungsspiel Nagelsmann setzt gegen Schottland auf Havertz Stand: 14.06.2024 19:50 Uhr

Keine Überraschung in der deutschen Startelf beim Eröffnungsspiel der EURO am Freitagabend (14.06.2024) in München: Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt gegen Schottland (Anpfiff 21 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) auf Kai Havertz in der Sturmspitze, Niclas Füllkrug sitzt erstmal auf der Bank.

Auch hinter Havertz läuft die allseits erwartete Formation auf: Die offensive Dreierreihe bilden Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Wirtz, auf der Doppel-Sechs beginnen Toni Kroos und Robert Andrich.

In der Viererabwehrkette spielen von links Maximilian Mittelstädt, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich, im Tor wird natürlich trotz seines Patzers zuletzt im abschließenden Test gegen Griechenland (2:1) Manuel Neuer stehen.

Älteste Startelf seit 24 Jahren

Neuer, Kroos und Co. sind im Durchschnitt 28,7 Jahre alt - älter war eine Anfangsformation zuletzt bei der EURO 2000. Damals führte Lothar Matthäus zum Start gegen Rumänien (1:1) ein Team an, das im Schnitt 29,8 Jahre alt war.

DFB-Team am Mittwoch gegen Ungarn

Für Deutschland geht es am Mittwoch (19.06.2024) um 18 Uhr in Stuttgart gegen Ungarn weiter (Live-Ticker und Stream bei sportschau.de), Schottland trifft drei Stunden später in Köln auf die Schweiz.