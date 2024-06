Freier Dienstag für Nationalspieler Fahrplan des DFB bis zum Achtelfinale Stand: 25.06.2024 12:05 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ausreichend Zeit, um sich auf das Achtelfinale der EURO 2024 vorzubereiten. Der Dienstag (25.06.2024) ist frei, am Freitag geht es mit dem Flugzeug nach Dortmund.

Familientag im Basisquartier: Wer wollte, durfte seine Familie und Freunde nach Herzogenaurach holen oder auch mal einen Ausflug machen.

Am Dienstagabend gehört das Quartier aber wieder dem Tross des DFB allein. Es steht Rudelgucken auf dem Programm, denn in den Begegnungen der Gruppe C zwischen England und Slowenien sowie Dänemark und Serbien entscheidet sich, auf wen die deutsche Mannschaft am Samstag (29.06.2024, 21 Uhr) im Achtelfinale treffen wird.

Am Freitag Flug nach Dortmund

Am Mittwoch bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader dann um 11 Uhr wieder zum Training. Gegen 13 Uhr wird es eine Pressekonferenz geben, die Besetzung ist noch offen.

Das gilt auch für den Donnerstag, an dem ebenfalls trainiert wird, allerdings geheim. Nichtmal die sonst üblich ersten 15 Minuten der Einheit sind für Medien offen. Wie der DFB mitteilte, gilt das während des Turniers für alle Trainings zwei Tage vor einem Spiel. Der Grund ist, dass an "Matchday -2" Standardsituationen trainiert werden.

Das Abschlusstraining am Freitag wird die Auswahl des DFB noch in Herzogenaurach absolvieren. Am Nachmittag geht es dann mit dem Flugzeug von Nürnberg nach Dortmund. Dort steht dann am frühen Abend die Pressekonferenz mit Bundestrainer Nagelsmann und einem Spieler an.