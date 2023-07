U21-EM England steht bei U-21-EM als Finalist fest Stand: 05.07.2023 19:53 Uhr

Der U-21-Nachwuchs Englands steht nach einem 3:0-(1:0)-Sieg über Israel als erster Finalist bei der EM fest. Am Abend wird Englands Endspiel-Gegner zwischen Spanien und der Ukraine ermittelt.

Die "Three Lions" gewannen dank zweier Tore von Morgan Gibbs-White (42.) und Cole Palmer (63.) am Mittwoch (05.07.23) in der Batumi Arena von Gastgeber Georgien. Gibbs-White hatte früh in der Partie einen Elfmeter verschossen. Den Schlusspunkt setzte Cameron Archer (90.).

Israel nach der Pause unter Druck

Von der nichtgenutzten Elfmeterchance zeigten sich die Young Lions etwas beeindruckt. In der Folge war die Partie ausgeglichen. Kurz vor der Pause war es dann aber Gibbs-White, der mit einem starken Kopfball doch noch das 1:0 erzielte.

Nach der Pause geriet Israel mehr und mehr unter Druck. Als Gibbs-White in der 63. Minute den Ball rechts in den Strafraum auf Smith Rowe spielte, bahnte sich Treffer Nr. zwei an: Rowe passte den Ball von rechts quer durch den Strafraum. Palmer lief zum langen Pfosten und rutschte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Der VAR checkte und verwarf eine irreguläre Abseitsstellung von Rowe.

Der spät eingewechselte Archer marktierte mit einer schönen Einzelleistung den Endstand und den sicheren Einzug ins Finale der U-21-EM.