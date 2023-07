Sieg gegen Portugal England im Halbfinale der U21-EM gegen Israel Stand: 02.07.2023 19:53 Uhr

Englands Fußballer sind ihrer leichten Favoritenrolle gerecht geworden und haben das Viertelfinale bei der U21-EM gegen Portugal mit 1:0 gewonnen. Im Halbfinale treffen sie nun auf Israel.

England war souverän mit drei Siegen durch die Gruppe spaziert, unter anderem mit jeweils 2:0-Erfolgen gegen Israel und Deutschland. Portugal hatte sich hingegen schwer getan und ging daher als leichter Außenseiter in die Partie am Sonntag (02.07.2023).

Das Spiel im georgischen Kutaisi war dann aber mindestens ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit hatten die Portugiesen sogar deutliche Vorteile und ein klares Plus im Torschussverhältnis.

Ein Treffer gelang aber nur Anthony Gordon, der für Newcastle United in der Premier League spielt. Sein Tor in der 34. Minute entschied das Duell. Portugal war letzlich zu harmlos im Angriff, um den Briten das erste Tor des Turniers beizufügen.

Englands Halbfinalgegner Israel setzte sich am Samstag nach Elfmeterschießen gegen Co-Gastgeber Georgien durch. Dank des englischen Einzugs ins Halbfinale ist klar, dass Israel 2024 in Paris an den Olympischen Spielen teilnehmen wird.

Frankreich am Abend gegen die Ukraine

Am Abend spielen Frankreich und die Ukraine in Cluj-Napoca gden letzten Halbfinalisten aus, der Spanien herausfordern wird.

Halbfinalspiele in Batumi und Bukarest

Die beiden Halbfinalspiele werden am Mittwoch (05.07.2023) ausgetragen. Um 18 Uhr wird im georgischen Batumi die Partie zwischen Israel und England angepfiffen. Drei Stunden später geht es dann im rumänischen Bukarest los. Spanien trifft im Ghencea-Stadion, der neuen Spielstätte von Steaua, auf Frankreich oder die Ukraine.