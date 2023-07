Georgien verliert im Elfmeterschießen Israel im Halbfinale der U21-EM Stand: 01.07.2023 21:17 Uhr

Die Fußballer von Israel haben als erste Mannschaft bei der U21-EM das Halbfinale erreicht. Co-Gastgeber Georgien unterlag im ersten Viertelfinale nach Elfmeterschießen.

Nach 120 Minuten hatte es am Samstag (01.07.2023) vor weit mehr als 40.000 zunächst begeisterten und dann entsetzten Zuschauern im Boris-Paichadze-Stadion in Tiflis 0:0 gestanden.

Israels Torhüter Daniel Peretz hielt einen Elfmeter, zudem landete ein Versuch der Georgier am Pfosten. Die Israelis verwandelten dagegen sicher. Damit steht Israel vor der erstmaligen Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sollte am Sonntag Frankreich oder England dem Team in die Runde der letzten Vier folgen, wären die Israelis 2024 bei Olympia in Paris dabei.

Im zweiten Viertelfinale des Samstags treffen am Abend Spanien und die Schweiz aufeinander.

Am Sonntag werden dann in den Spielen zwischen England und Portugal sowie Frankreich und der Ukraine die weiteren Halbfinalisten ermittelt. England hatte mit drei Siegen die Gruppe gewonnen, in der Deutschland mit nur einem Punkt als Letzter ausschied. Diesen Zähler hatte die Auswahl des DFB beim 1:1 gegen Israel geholt. In jenem Spiel wehrte Perez zwei Elfmeter der deutschen Mannschaft ab.