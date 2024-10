Sieg gegen Bulgarien Deutsche U21 sichert Teilnahme an der EM Stand: 11.10.2024 20:17 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist vorzeitig für die Endrunde der Fußball-EM 2025 qualifiziert.

Nach einem 2:1 (1:1)-Sieg gegen Bulgarien ist der Auswahl des DFB der erste Gruppenplatz nicht mehr zu nehmen. Maximilian Beier (9. Minute) und Nick Woltemade (66.) trafen für Deutschland, das zwischenzeitlich den Ausgleich hatte hinnehmen müssen.

Woltemade verschießt Elfmeter im Training, aber trifft im Spiel

"Wir kamen nicht gut in die Zweikämpfe. Schlussendlich ist es einfach erleichternd und ein geiles Gefühl", sagte Woltemade, der per Foulelfmeter den erlösenden Siegtreffer erzielte. Dabei hatte er zuvor im Training noch zwei von zwei Elfmetern verschossen, wie er bei "ProSieben Maxx" berichtete: "Ich habe den Jungs gesagt: Ich schieße trotzdem im Spiel."

Maximilian Beier trifft mit Kopfball zur frühen Führung

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo bestimmte zu Beginn das Geschehen und zeigte sich im Stadion des Zweitligisten SSV Jahn Regensburg spielfreudig.

Die vermeintlich beruhigende Führung gelang früh, und sie gelang einem Spieler, dem bei seinem neuen Verein noch wenig gelingt. Maximilian Beier, bei Borussia Dortmund noch ohne Tor und Vorlage sowie mit schwachen Vorstellungen, köpfte in der neunten Minute nach perfekter Flanke des Mönchengladbachers Rocco Reitz das 1:0.

Die Bulgaren, die das Hinspiel mit 2:3 verloren hatten, waren lange harmlos und kaum in der Offensive zu finden. Nach einer Standardsituation kamen sie dann allerdings nach einer halben Stunde zur ersten guten Ausgleichsmöglichkeit. Borislav Rupanov kam nach einem Freistoß im Fünfmeterraum zum Kopfball, doch der Ball prallte an den Rücken des Freiburgers Max Rosenfelder.

Beier leitet auch den Ausgleich ein

Durch diese Aktion gewannen die Gäste an Selbstvertrauen. Sie griffen weiter vorne an und profitierten vor dem Ausgleich von einem Fehlpass von Beier. Nikola Iliev wurde in der Folge im Strafraum freigespielt und traf aus spitzem Winkel zum 1:1. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bewahrte Torwart Noah Atubolu die deutsche Mannschaft, die zunehmend passiver geworden war, sogar mit einer Flugabwehr vor einem Pausenrückstand.

Tresoldi holt Elfmeter heraus

Bulgarien hielt das Spiel zunächst auch nach dem Seitenwechsel offen. Deutschland war weiterhin vom Leistungsniveau der Anfangsphase des Spiels entfernt. Erst nach einer Stunde wurde es wieder druckvoller und besser. Durch den vom Stuttgarter Woltemade sicher verwandelten Elfmeter ging die deutsche Mannschaft dann auch wieder in Führung (66.). Nicolo Tresoldi von Hannover 96 war zuvor vom Torschützen Rupanov gefoult worden.

Di Salvos Elf rettete den Vorsprung über die Zeit und jubelte über einen Sieg, der schwieriger fiel als zunächst angenommen werden durfte.

Zum Abschluss der Qualifikation tritt die deutsche Mannschaft am Dienstag (15.10.2024) in Polen an. Die Polen werden die Gruppe auf dem zweiten Platz beenden und haben somit in Playoffs die Chance, sich auch noch für das Turnier im kommenden Sommer zu qualifizieren.

England als Titelverteidiger bei EM in der Slowakei

Die Endrunde der EM 2025 wird vom 11. bis 28. Juni mit 16 Mannschaften in der Slowakei ausgetragen. Die Auslosung der vier Vorrundengruppen wird am 3. Dezember in Bratislava vorgenommen. Titelverteidiger ist England, das im Finale 2023 mit 1:0 gegen Spanien gewann.