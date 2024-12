EM-Endrunde Deutsche U21 gegen Spanien oder England? Stand: 02.12.2024 12:35 Uhr

Am Dienstag werden die Gruppen für die U21-EM in der Slowakei ausgelost. Auf wen kann das deutsche Team treffen? Alles, was man dazu wissen muss.

Wann und wo wird gelost?

Die Auslosung für die WM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni 2025) findet am Dienstag (03.12.2024) ab 19 Uhr in Bratislava statt.

Wie viele Teams sind dabei?

16 Teams sind insgesamt dabei, ausgelost werden vier Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

Welches Team ist in welchem Lostopf?

Weil das deutsche Team bei der EM 2023 in Rumänien und Georgien als Titelverteidiger mit nur einem Zähler schon in der Vorrunde ausschied, ist es nur in Topf zwei gesetzt - gemeinsam mit Frankreich, der Ukraine und Italien.

Deshalb droht der deutschen U21 durchaus eine Hammergruppe, mit Olympiasieger Spanien oder Titelverteidiger England als Gruppenkopf. Denn die sind genau wie Portugal und die Niederlande im ersten Topf.

Auch in Topf drei wartet mit Dänemark, Rumänien, Polen und Tschechien ein starker Gegner. Gegen die Polen gab es in der Qualifikation im Oktober zuletzt ein 3:3, Rumänien und Dänemark gewannen sogar ihre Qualifikation-Gruppen.

In Topf vier befinden sich zudem die starken Slowenen, die in ihrer Quali-Gruppe vor dem Starensemble aus Frankreich landeten. Kniffelig könnte auch ein Duell mit dem Gastgeber Slowakei werden, während Georgien und Finnland eher zu den Außenseitern gehören.

Was sagt der deutsche Trainer Antonio Di Salvo?

Beim Coach überwiegt vor allem die Vorfreude. "Da ist immer ein Kribbeln im Bauch" , sagte Di Salvo: "Gegner und auch Spielorte sind egal, in erster Linie zählt die Qualifikation." Bei der Endrunde seien "alle Top-Gegner dabei" , er freue sich auf "eine EM auf allerhöchstem Niveau" , so Di Salvo.

Wer sind die Favoriten?

Topfavoriten sind Olympiasieger Spanien und Titelverteidiger England. Zum Kreis der Titelanwärter gehören zudem Italien, Frankreich und die Niederlande.

Doch auch die DFB-Auswahl hat beste Chancen. Das Team qualifizierte sich als Gruppenerster seiner Quali-Gruppe souverän, blieb 2024 in acht Spielen ungeschlagen und geht mit insgesamt 13 Spielen in Serie ohne Niederlage ins EM-Jahr.