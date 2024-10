Letztes Quali-Spiel in Polen Deutsche U21 schaut Richtung EM - Problem Klub-WM Stand: 14.10.2024 19:52 Uhr

Die letzte EM-Qualifikationspartie in Polen ist für die deutsche U21 das erste Testspiel für die EM 2025. Sorgen bereitet der Termin der FIFA-Klub-WM.

Nach einer durchzechten Party-Nacht in München gab Antonio Di Salvo seinen Jungs einen Tag frei. Doch spätestens bei der Abfahrt nach Polen forderte der U21-Trainer wieder vollen Fokus auf das letzte Qualifikationsspiel am Dienstag (15.10.2024) - auch wenn dieses durch das vorzeitige EM-Ticket zum "Freundschaftsspiel" verkommen ist.

Wichtiges Testspiel für die EM

"Wir fahren jetzt aber nicht nach Polen und machen nur halblang. Wir wollen die Spiele nutzen, denn wir haben nicht mehr so viele bis zur EM" , sagte Di Salvo mahnend schon unmittelbar nach dem mühevollen 2:1 (1:1) gegen Bulgarien am Freitagabend, bevor er mit einem Augenzwinkern dann doch die Partyerlaubnis gab.

Erst in der Kabine mit lauter Musik, dann im Bus und schließlich in München - reichlich zu feiern gab es allemal. Den achten Sieg im neunten Spiel, den Gruppensieg mit bärenstarken 32:7 Toren. Der dreimalige Europameister wird zum siebten Mal in Folge an einer EM teilnehmen. Er selbst sei "überglücklich, dass wir es hier zu Hause geschafft haben, uns zu qualifizieren" , sagte Di Salvo.

"Es war immer mein Traum, eine EM zu spielen" , sagte der Mönchengladbacher Rocco Reitz: "Erstmal müssen wir das genießen, aber wenn alle wieder regeneriert sind, geht der Fokus auf das Spiel."

Hoffnung auf EM-Titel ist da

Die Partie in Lodz gegen den härtesten Gruppengegner Polen ist sportlich unbedeutend - und doch eine ganz wichtige Reifeprüfung. "Das nehmen wir natürlich sehr ernst" , sagte Reitz. Bis zur Endrunde in der Slowakei im Juni soll nämlich alles stimmen, um das peinliche Gruppen-Aus im vergangenen Jahr wiedergutzumachen.

Auch dank der starken Ausbeute von 25 Punkten aus neun Quali-Spielen ist die Hoffnung darauf groß. "Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann stehen unsere Chancen schon gut" , sagte Reitz. "Wir sind ein richtiges Team, der Zusammenhalt und die individuelle Qualität sind brutal" , meinte auch Keeper Noah Atubolu.

Für eine automatische Favoritenrolle bei der EM sei es dennoch zu früh, schließlich gebe es, so Di Salvo, "genügend Mannschaften, die gut sind, die auch in diesen Jahrgängen richtig Qualität haben".

Termin der neuen Klub-WM macht Sorgen

Zudem ist unklar, wie die Mannschaft beim EM-Turnier aussehen wird. Das Problem ist die neue Klub-WM. Das Turnier in den USA überschneidet sich mit der U21-EM. Dort ist Borussia Dortmund gefordert, und die BVB-Stürmer Karim Adeyemi und Maximilian Beier sind wichtige Stützen des U21-Teams.

"Wir haben eine Situation, die keiner kennt. Das ist jetzt das erste Mal, dass es diese FIFA Klub-WM geben wird. Deswegen ist es jetzt total schwierig, zu beurteilen" , sagte Di Salvo. Gespräche mit den Vereinen und Spielern soll es demnächst geben: "Dann schauen wir mal, wohin der Weg führen wird."

Auslosung der Gruppen im Dezember

Die Endrunde der EM 2025 wird vom 11. bis 28. Juni mit 16 Mannschaften in der Slowakei ausgetragen. Die vier Vorrundengruppen werden am 3. Dezember in Bratislava ausgelost. Titelverteidiger ist England, das im Finale 2023 mit 1:0 gegen Spanien gewann.