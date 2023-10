6:0 gegen Vietnam im Testspiel Klinsmann feiert klaren Sieg mit Südkorea Stand: 17.10.2023 16:26 Uhr

Jürgen Klinsmann hat mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft den dritten Sieg hintereinander geholt.

In einem Testspiel vor heimischem Publikum besiegten die Südkoreaner am Dienstagabend (16.10.2023, Ortszeit) im WM-Stadion Suwon Vietnam mit 6:0 (2:0). Der frühere Bundestrainer hatte die Auswahl Südkoreas im Februar übernommen. In den ersten sechs Partien war ihm mit dem Team kein Sieg gelungen, zuletzt gab es gegen Saudi-Arabien, Tunesien und Vietnam aber drei Erfolge in Serie.

Bayerns Minjae Kim trifft

Gegen die in der Weltrangliste 69 Ränge schlechter platzierten Vietnamesen war Südkorea das klar bessere Team. Die Führung für den WM-Vierten von 2002 erzielte Abwehrspieler Minjae Kim vom FC Bayern per Kopf (5. Minute). Die weiteren Treffer gelangen Heechan Hwang (27.), Vo Minh Trong (50./Eigentor), Kapitän Heungmin Son (61.) und Kangin Lee (70.). Kurz vor Schluss erhöhte Jeong Wooyeong (86.) vom VfB Stuttgart auf 6:0. Vietnams Bui Hoang Viet Anh wurde wegen Foulspiels zudem mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (61.).

Asien-Meisterschaft in Katar steht bevor

Klinsmann hatte vor dem Match von einem guten Test gesprochen, bevor für Südkorea im November die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 beginnt. Erstes großes Ziel des 59-Jährigen ist es, Anfang des nächsten Jahres mit Südkorea die Asien-Meisterschaft in Katar zu gewinnen.