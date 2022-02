Serie A - Milan feiert Derby-Sieg dank Giroud

Der 34-Jährige entschied das Stadtderby bei Titelverteidiger Inter Mailand durch seine beiden Treffer in der Schlussphase (75./78.), nachdem die Gastgeber durch den früheren Bundesliga-Stürmer Ivan Perisic (38.) in Führung gegangen waren. Milan verlor in der sechsten Minute der Nachspielzeit Theo Hernandez durch Platzverweis.