Die Lombarden gewannen am Sonntag (09.01.2022) beim FC Venedig mit 3:0 (2:0). Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic (2. Minute) brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße. Für den 40-Jährigen war es das 301. Tor in den europäischen Topligen, in denen er zum Einsatz gekommen ist.